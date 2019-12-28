حصاد البرلمان في أسبوع.. إقرار 3 قوانين اتفاقيتين للتعليم.. وتأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية بعد خلاف النواب حوله

البرلمان يوافق على التعديل خلال جلسة الأحد الماضي

النواب يعلن خلو مقعد أسامة هيكل لتوليه منصب وزير الدول لشئون الإعلام

الدكتور علي عبد العال يستقبل ياسر رزق لبحث ملف الإعلام الإفريقي

عبد العال يهدي درع البرلمان لنجل الراحل أحمد شرموخ





شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، هذا الأسبوع نشاطًا مكثفًا تضمن الموافقة على التعديل الوزاري، والموافقة على ثلاثة قوانين واتفاقيتين للتعليم ، والغاز الطبيعى، ومناقشة قانون الإدارة المحلية، وتأجيل مناقشة قانونى الزراعة العضوية وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات لحين حضور الوزراء المختصين، واستقبال عدد من طلبة المدارس والجامعات ومجموعة من أصحاب الهمم لنشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.





وفيما يلي نستعرض تفاصيل نشاط البرلمان والدكتور علي عبد العال في أسبوع..





أولًا : نشاط الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب:





-استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الكاتب الصحفى ياسر رزق عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الأفريقية ، وتم خلال اللقاء مناقشة وضع القارة الأفريقية على الأجندة الإعلامية في إطار إهتمام القيادة السياسية بترسيخ العلاقات مع دول القارة الأفريقية .





-كما استقبل الدكتور عبد العال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية " الجديد " بحضور المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب وذلك للتهنئة وبحث أوجه التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة .





-كما أهدى الدكتور عبد العال درع مجلس النواب لنجل النائب الراحل أحمد شرموخ تقديرًا لجهود النائب خلال الفصل التشريعى الحالي في حضور نواب محافظة المنيا .





ثانيا: جلســــــــات مجلس النواب :





جلسة الأحد 22/12/2019 :

•استهل المجلس برئاسة الأستاذ الدكتور على عبد العال جلسته إحالة " 3 " مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة ، وكذلك إحالة " 8 " مشروعات قوانين مقدمة من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة .





كما وافق المجلس "بالأغلبية" وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء على التعديل الوزاري في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بترشيح بعض الحقائب الوزارية الذي بلغ ١٠ وزراء و١١ نائبًا للوزير، وشهدت أيضًا إعلان خلو مقعد النائب أسامة هيكل والذى عين وزيرًا للدولة للإعلام.





وناقش مجلس النواب مشروع قانون تنظيم الإدارة المحلية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ . وشهدت الجلسة آراء برلمانية ومناقشات متنوعة ومستفيضة وانتهى المجلس إلى استكمال المناقشات في جلسة لاحقة .





وتم خلال الجلسة إعلان إعلان خلو مقعد النائب الراحل السيد حسن موسى .





جلسة الاثنيـن 23/12/2019:





وفي جلسة الإثنين، وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لعدد " 32 "طلب مناقشة عامة لسياسات الحكومة .





كما نظر البرلمان عدد " 76 " تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب ، وقرر المجلس إحالتها إلى الحكومة لإتخاذ اللازم بشأن ما ورد إليها من توصيات .





إضافة إلى مناقشة المجلس تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بهدف تبسيط الإجراءات ، والمستندات المطلوبة للتصالح وزيادة مدة المهلة المطلوبة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية ، ووافق عليه من حيث المبدأ ومادة ومادة وفي المجموع ، وتمت إحالته الى مجلس الدولة للمراجعة والصيانة.









جلسة الثلاثاء 24/12/2019:





وافق مجلس النواب برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبد العال وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ، بعد انتهاء مراجعته من مجلس الدولة وبعد نظر عدد من طلبات إعادة المداواة المقدمة من الأعضاء ومن الحكومة.





وافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.





ووافق المجلس أيضًا على مشروع بأغلبية ثلثي الاعضاء قانون الحفاظ على التراث المعماري.





كما وافق المجلس على اتفاقيتين:





-قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدثة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى .





-قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية .





•رفض المجلس رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عمرو صدقي ، والنائب خالد صالح الزهاد والمقدم في شأنها طلبات بالإدعاء المباشر وذلك لشبهة الكيدية .





•أجل المجلس مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية لحين حضور وزير الزراعة وكذلك قانون تنظم أماكن وساحات انتظار السيارات لحين حضور وزير التنمية.





•هنأ الدكتور عبد العال الاخوة الأقباط بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.





رسائل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسـات:





-قانون الإدارة المحلية إستحقاق دستورى لا يجوز رفضه من حيث المبدأ وإقراره رسالة بمكافحة الفساد واستكمال لمؤسسة دستورية وجودها ضروري ، ولا علاقة بين إقرار القانون وتوقيت إجراء الانتخابات .





-على النواب عدم الانحناء أمام الوزراء ، لأن مجلس النواب عندما يكون قويًا يستطيع أن يفرض إرادته على الحكومة ،





-شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة عدم تغيب الوزراء عن حضور الجلسات العامة .





-يجب الإنتهاء من إقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قبل 8 يناير القادم ، حتى نتجنب إقراره وتطبيقه بأثر رجعى .





-الدولة العميقة مجموعة من الموظفين ، وهم قلة، يقفون أمام كل إصلاح وتطوير، ولهم مصلحة في استمرار الأوضاع المخالفة للمواطنين لابتزاز أصحابها، ويظهرون عقب الثورات ، والبيروقراطية الإدارية سبب إعاقة كل تقدم .



