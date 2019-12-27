لوبتحب تسمع موسيقى.. 4 نصائح للحفاظ على أذنيك

تتأثر حاسة السمع بجميع الأصوات التى نتعرض لها طوال حياتنا خاصة الصاخبة منها حيث تجعل مستوى السمع أقل وتزداد المشكلة خطورة مع تقدم العمر .





وفقا لما ذكره "nhs" يعد الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة عبر سماعات الأذن وسماعات الرأس أحد أكبر الأخطار التي تهدد السمع.





وهناك بعض النصائح التى يمكن اتباعها للحفاظ على حاسة السمع أثناء سماع الموسيقى ، وهى:





- استخدم سماعات رأس للتغلب على الضوضاء والتوتر فى البيئة المحيطة لاترفع الصوت لأكثر من 60٪ من الحد الأقصى لمستوى الصوت كما تحتوي بعض الأجهزة على إعدادات يمكن استخدامها للحد من مستوى الصوت تلقائيًا.





- احرص ألا تجعل مستوى الصوت عند سماع الموسيقى فى سماعات الأذن أعلى من مستوى الأصوات المحيطة بك بل يمكنك ان تسمعها جيدا إذا كانت فى نفس مستوى الصوت.





- لا تستخدم سماعات الأذن أو سماعات الرأس لأكثر من ساعة في المرة الواحدة.



