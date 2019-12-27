اختطاف 13 تاجرا على الحدود الليبية التشادية

ذكرت وكالة الأخبار الموريتانية أن 13 تاجرا اختطفوا، أمس الخميس، من مناجم الحدود الليبية التشادية.



ونقلت الوكالة عن مصادر، القول "إن ثلاثة عشر تاجرا موريتانيا تم اختطافهم خلال الساعات الماضية من مناجم على الحدود الليبية التشادية".



وأشارت المصادر إلى أن 9 موريتانيين اختطفوا البارحة على دفعات من المناجم، قبل أن يختطف ثلاثة آخرون صباح اليوم.



وبحسب المصدر، فإن سيارة مظللة النوافذ وصلت إلى أحد المناجم بمنطقة "جال كلجه" الليبية لاختطاف الدفعة الأولى لتعود في وقت لاحق لاختطاف أي موريتاني تتعرف عليه.



ورجحت المصادر أن تكون مجموعة من تجار التبو التي تتبع لها المنطقة هي من تقف خلف عملية الاختطاف، وذلك على إثر اتهام التبو لتاجر موريتاني بالهروب بمستحقات مالية لهم عليه.



وأشارت الوكالة إلى أن الموريتانيين الثلاثة عشر المختطفين يعملون في مجال تجارة المواد الغذائية في المنطقة المنجمية.