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محافظات

تكثيف اجتماعات ودورات زراعة البحيرة لمناقشة تفاصيل مشروع ملء الفراغات لتنمية الإنتاج الحيواني

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:17 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ،على دور و مهام اللجان الفرعية المحلية لمشروع ملء الفراغات لتنمية الانتاج الحيوانى ومنها وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لصلاحية المزرعة وحظائر التربية المنزلية للسلالات الأجنبية للاستفادة من مبادرة البنك المركزى لمشروع ملء الفراغات ( استكمال الطاقات الاستيعابية ) لحظائر الماشية ، و رفع البيانات إلى اللجنة التنسيقية لإعداد قواعد بيانات كاملة.

ووجه وكيل زراعة البحيرة خلال اجتماعه اليوم مع الأجهزة المعنية بمشروع ملء الفراغات بتتبع جميع رؤوس الماشية التى يتم استيرادها ضمن مشروع ملء الفراغات من خلال حصر واقعى بلجان مشتركة من الإنتاج الحيوانى والطب البيطرى ، والقيام بالدور التوعوى والإرشادي بالتواصل المباشر مع المربين والمستفيدين والتعريف بالسلالات والمتطلبات الرعائية والمزايا الاقتصادية للفرد والمجتمع من استيراد السلالات عالية الإنتاج .

وأشار إلى أن عقد دورات تدريبية يعتبر ضمن شروط طلب القرض ، حيث يتم تلقى طلبات المزارع والأفراد بشأن سلالات الماشية المستوردة ورفعها إلى اللجنة التنسيقية مكتملة المستندات المقررة من قبل اللجنة التنسيقية.

وشدد وكيل وزارة الزراعة على ضرورة التأكد من إجراءات الترقيم والتسجيل والتحصين والتأمين على الماشية ضمن مشروع ملء الفراغات (استكمال الطاقات الاستيعابية ) والتربية المنزلية على أن تنعقد اللجنة شهريا بمديرية الزراعة أو مديرية الطب البيطرى وللجنة الفرعية المحلية أن تستعين بمن تراه لتسهيل أعمالها من ذوى الخبرة والكفاءة على أن تخطر اللجنة الفرعية المحلية رئيس اللجنة التنسيقية مسبقا بتاريخ انعقادها .

وأوضح وكيل زراعة البحيرة خلال الاجتماع الذى عقده بالقاعة الكبرى بإدارة التعاون الزراعى أهمية هذه اللجان واستعرض مهام اللجنة التنسيقية التى تقوم بتلقى طلبات المزارع والأفراد بشأن سلالات الماشية المستوردة من اللجان الفرعية المحلية بالمحافظات ودراستها واتخاذ الخطوات اللازمة مع البنوك المختصة بشأن اعتماد التمويل والإقراض نظاميا مع متابعة أعمال اللجان الفرعية المحلية و إمداد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالبيانات الواردة من اللجان الفرعية لإعداد قواعد بيانات كاملة وتحديثها المستمر 

وتتبع لجميع رؤوس الماشية التى يتم استيرادها ضمن مشروع ملء الفراغات (استكمال الطاقات الاستيعابية) وذلك من خلال ما يرد من بيانات من اللجان الفرعية المحلية بالمحافظات ، ويتم استخدام 20 % من قيمة التأمين على الماشية لمتابعة القطعان والإشراف البيطرى والرعائى والصحى ، على أن يتم عرض ما تم من إنجازاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقييم الأداء. 

وفى نهاية الاجتماع استفسر بعض المربين عن العجلات الخاصة بالتربية لغرض إنتاج اللبن هل هى أبقار حلابة أم عجلات عشار أو تحت عشار و من الذى سيقوم بتحديد سعر رأس الماشية سواء ألبان أو تسمين و فى حالة رغبة المربى فى استكمال الطاقة الاستيعابية وعدم إمكانية تربية الأنواع المستوردة ويرغب فى تربية الأنواع الخليطة والمحلية ما هو موقفه و فى حالة وجود مزرعة مقامة بالفعل ولها ترخيص تشغيل إلا أنها خاوية ويرغب فى التربية هل هذا من حقه أم لا و إحجام بعض المربيين عن السير فى إجراءات الترخيص نظرا لتخوفهم من الضرائب .

وقام كل من الدكتور حسنى يونس مدير مديرية الطب البيطرى، والمهندس كامل سيف المصر مدير الإنتاج الحيوانى بالرد على أسئلة المربين والحاضرين .
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