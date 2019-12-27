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أخبار البلد

خالد صلاح: ‏لو وقفنا خلفه سنتين بس كل مشاكل مصر تتحل

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:58 ص
الكاتب الصحفى خالد
الكاتب الصحفى خالد صلاح
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امل مجدى
نشر الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك معلومة هامة من اجتماع مجموعة من الصحفيين مع رئيس الوزراء أمس .
كتب خالد صلاح قائلا:"رئيس الوزراء كشف معلومة مهمة فى إطار مواجهة تنين الزيادة السكانية فقد تكون هناك إجراءات ضد الأسر التى لا تستوعب هذا الخطر وتفرط فى المواليد بلا حساب كأن يتم تحديد عدد المواليد المسجلين على بطاقات التموين بحد أقصى عدد مواليد معين ومن يتجاوز العدد لا يتم تسجيله" .

‏وأضاف خالد صلاح: "أفهم طبعًا أن هذا الإجراء يسري على البطاقات الجديدة وأظن أننا فى حاجة للحزم فى هذا الملف إذ أن قطاعات معينة لا تستجيب للتوعية وتستسلم للجهل باسم الدين و العزوة والسند على نحو مضلل".

وتابع خالد صلاح: " ‏التنمية فى مصر تلهث لملاحقة الزيادة السكانية المخيفة، ‏لو وقفنا (خلفه) سنتين بس كل مشاكلنا تتحل".
خالد صلاح: ‏لو وقفنا خلفه سنتين بس كل مشاكل مصر تتحل
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