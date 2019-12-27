آيا صوفيا.. قصة مسجد شهير على الطراز المسيحي في تركيا

«آيا صوفيا» مسجد تاريخي ضخم في تركيا كان كنيسة بناها جستنيان الأول البيزنطي ولكنها تحطمت عدة مرات حتى أعيد بناؤها في العهد العثماني وغيرها السلطان محمد فاتح حينها لتصبح مسجدا، وأضاف لها بعد التجديدات كمنارة أخرى،وظل مسجدا لمدة تزيد عن 450 عاما حتى تحول في نهاية الأمر إلى متحفا في عام 1934.





كانت «آيا صوفيا» كاتدرائية أرثوذكسية شرقية، بنيت على أسس معمارية فريدة من نوعها واستغرقت بنائها 916 عاما كاملة لتصبح بمثابة تحفة معمارية في الشرق الأوسط، وتم تشييدها على أنقاض كنيسة أقامها الأمبراطور قسطنطين في عهده، و سماها في البداية ميجالي أكليسيا، أي الكنيسة الكبيرة والتي تميزت بالسقوف الخشبية.





نشوب حريقين بالكنيسة وبعدها قرر الإمبراطور أيوستينيانوس الثاني بناءها مجددا ولكن بشكل أكبر وأعظم، وقام المعماريين حينها بهذه المهمة، واستمر بناء الكنيسة حينها 5 سنوات متتالية حتى تم افتتاحها 537م، واعتمدت على فن العمارة الرومانية والبيزنطية ممزوجا بالفن الشرقي، وكأنها مزيج من الفن الروماني والإسلامي.





تصدع الجزء الشرقي من الكنيسة بسبب هزة أرضية، وقام جسنتيان بإعادة بنائها، واستخدمها الأقباط كمركز دين مسيحي لفترة طويلة، ولكن لم يكن المسلمين حينها لهم مسجد، فتم تخصيص جزء من كنيسة آيا صوفيا كجامع للمسلمين في المدينة، ولم يتم إزالة أي رسومات بها حفاظا على مشاعر المسيحيين.



