الأزهر في أسبوع.. الإمام الأكبر يزور البابا تواضروس ويؤكد: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس .. والطيب: مستعدون للتعاون مع مؤسسة زايد لدعم القارة الأفريقية

حصاد الأزهر في أسبوع

‏الإمام الأكبر: مستعدون للتعاون مع مؤسسة زايد لدعم القارة الأفريقية

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

"البحوث الإسلامية": اختتام فعاليات ورشة "صناعة المفتية" ‏بالجامع الأزهر

رسالة الإمام الأكبر للطلاب عن عيد الميلاد

رئيس وزراء ولاية ماليزية: نسعى لمزيد من التعاون مع الأزهر الشريف



شهدت مشيخة الأزهر خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.



استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد/ حمد بن سالم العامري، مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.



قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر على استعداد دائم للتعاون مع مؤسسة زايد لإنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في أفريقيا، على غرار مركز زايد لتعليم اللغة العربية بجامعة الأزهر، والذي أثبت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وتوفير المنح الدراسية للطلاب الأفارقة غير القادرين، وتدريب الأئمة الأفارقة في أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ.



وأضاف فضيلة الإمام أن الأزهر الشريف تربطه بالإمارات العربية المتحدة علاقة متميزة، حيث أثمر التعاون المشترك مع المؤسسات الإماراتية عن الكثير من النجاحات خلال الفترة الماضية، وأن الأزهر يتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.



من جانبه، أعرب مدير عام مؤسسة زايد الخيرية، عن تَطَلُّع مؤسسته لمزيدٍ من التعاون مع الأزهر الشريف؛ والاستفادة من خبراته في مجال العمل الإنساني والخيري، خاصة في دول أفريقيا التي تعاني نقصا كبيرا في معلمي اللغة العربية، مشيرا إلى أن المؤسسة بصدد إنشاء جامعة بدولة تشاد كبداية لمشروعات أخرى داخل القارة.



وتوجه الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يصاحبه وفد رفيع المستوى، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة البابا تواضروس الثاني- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.



خلال الزيارة، أعرب الإمام الأكبر عن خالص تهانيه لقداسة البابا تواضروس وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد، مؤكدًا أن مشاعر التراحم والود والزيارات المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين، نابعة من التعاليم الدينية التي أوصتنا بالتآلف والتواصل مع بعضنا البعض، وأن وصايا جميع الأنبياء أكدت على ضرورة الأخوة بين الناس، على اختلاف أديانهم وأعراقهم.



من جانبه، أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن ترحيبه وخالص تقديره للتهنئة القلبية الصادقة من فضيلة الإمام الأكبر والوفد المرافق له، موضحًا أن مشاعر الحب والود المتبادلة هي نعمة من الله على الشعب المصري، وأن الأعياد بمثابة الجسور التي تربط ما بيننا جميعًا كأحباء نعيش على أرض واحدة، لنا تاريخ مشترك ووطن نفتحر به.



واختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل الأولى لواعظات الأزهر الشريف للتدريب ‏العملي على الفتاوى النسائية بعنوان "صناعة المفتية"، وذلك بمقر لجنة الفتوى الرئيسة ‏بالجامع الأزهر الشريف، والتي استمرت على مدار أسبوع وشهدت تدريبات عملية ‏واتصال مباشر بالفتاوى الواردة إلى اللجنة.‏



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن أهمية التدريب العلمي على ‏الفتوى لواعظات الأزهر من خلال لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، تأتي ‏من خلال تنوع الفتاوى الواردة إلى اللجنة بين عبادات ومعاملات وأحوال شخصية ‏وميراث ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، وهو ما يتم بالاختلاط المباشر مع ‏الناس وملامسة واقع الأسئلة الواردة إلى اللجنة، فضلًا عن التدريب العملي للرد على ‏بعض الشبهات المثارة، على أيدي أساتذة متخصصين من أعضاء اللجنة والمشرفين ‏عليها.‏



فيما قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات إن التدريب النظري ‏والعملي لواعظات الأزهر الشريف من خلال لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر ‏الشريف يستهدف تأهيل الكوادر النسائية للفتوى، وكيفية صناعة الفتوى والاستماع إلى ‏المستفتيين مع الأخذ في الاعتبار مراعاة أحوال الناس ومقتضى أحوالهم.



وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو أن تستطيع ‏المفتية أن تراعي حال السائل بما يعين على تحديد الفتوى، خاصة فيما يتعلق ببعض ‏الفتاوى التي تتسم بالخصوصية النسائية.‏



واستقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، الدكتور/ أحمد سمسوري بن مختار، رئيس وزراء ولاية تيرينجانو الماليزية، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال التعليم.



في بداية اللقاء، رحب الشيخ صالح عباس برئيس الوزراء الماليزي والوفد المرافق، موضحًا أن الأزهر الشريف يقدم كل سبل التعاون من أجل تعزيز ونشر قيم الإسلام الوسطي المستنير في كل أنحاء العالم، مشيدًا بتميز وتفوق الطلاب الماليزيين وهو ما يعكس اهتمامهم الكبير بالتعليم الأزهري.



أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أن الله تعالى أنعم على الأمة الإسلامية بشريعة كريمة سمحة، سعد بها وبأحكامها المسلمون كل السعادة، وعاش فى ظلها الوارف غيرهم من أهل الملل الأخرى آمنين مطمئنين.



ونبه الإمام الأكبر إلى أنه على الرغم من سماحة هذا الدين، ويسر أحكامه، ورحابة استيعابه للمخالفين له، فإنه بمرور الزمن طرأت على الفكر الإسلامى أنماط شاذة من التفكير غاب عن أصحابها حكمة الشريعة ومقاصدها العليا فى التعامل مع أهل الأديان الأخرى، فانحرفت بالإسلام عن سماحته، وبالفكر الإسلامي عن وضوحه ونقائه، حتى رأينا ظواهر غير مألوفة ولا مقبولة فى معاملة غير المسلمين.



واعتبر الإمام الطيب أن هذه المعاملات السيئة تسببت فى حدوث فتن وانقسامات واضطرابات بين أبناء الوطن الواحد، حتى غدا أفراده فريقين متخاصمين غير مؤتلفين، علمًا بأن المواطنة فى الإسلام لا تفرق فى الحقوق والواجبات بين الأديان المختلفة، فالكل يتمتعون بالحق نفسه فى العيش فى ظلال الوطن الذي هو حق للجميع، مشيرًا إلى تطور الأمر بصدور فتاوى خاطئة ومغلوطة تمنع المسلم من أن يهنئ جاره أو صديقه المواطن المسيحى، وتحظر عليه أن يشاركه فرحه، أو يعزيه فى مصابه، مؤكدًا بشكل قاطع أن هذه الأمور تخالف هدى النبى صلى الله عليه وسلم، وهدى صحابته الكرام فى حسن معاملة غير المسلمين، وبرهم واحترامهم.



وقال الإمام الطيب فى رسالته لطلاب المعاهد الأزهرية بمناسبة صدور الطبعة الجديدة من كتاب الثقافة الإسلامية المقرر على طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية ونشرتها صحيفة صوت الأزهر فى عددها الجديد الذى خصصته للاحتفاء بمناسبة بعيد الميلاد، إنه من المؤلم حقا أن تصدر مثل هذه الفتاوى من أناس ليسوا على علم بأصول الشريعة، ولا معرفة بمقاصدها العليا، ولا دراسة لحكمتها البالغة فى التشريع، والأكثر ألما أن هذه الفتاوى صدقها الشباب واعتقدوا أنها مما جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، والحقيقة عكس ذلك كما ستعرفون من دراسة هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.



وتابع: من أجل ذلك، رأت مشيخة الأزهر أن تعرض لهذه القضايا، وغيرها أيضًا، فى هذا المقرر، فى أسلوب حوارى شائق جذاب، ونرجو أيها الأبناء أن تصرفوا عنايتكم وتركيزكم إلى استيعاب كل جملة، وكل كلمة جاءت فى هذا المقرر المهم - بل البالغ الأهمية - وأن تنتفعوا بها فى حياتكم، وتطبقوها بدقة فى تعاملاتكم مع أصدقائكم من المسلمين وغير المسملين، وأن تجعلوا من توجيهاتها دستورًا إسلاميا، تطبقونه فى حياتكم العملية، وأن تردوا بها على دعاوى المنحرفين، وأكاذيب الضحايا الذين وقعوا فريسة لأفكار الجماعات الإرهابية المتطرفة، فأضلتهم وأعمت أبصارهم.



وتابع فضيلة الإمام: نصيحتنا التى لا نمل من تكرارها على عقولكم ومسامعكم: أن تحترسوا أشد الاحتراس من أى فكر ضال منحرف يدعو إلى الإساءة إلى المسيحيين، أو إلى تكفير المسلمين، أو كراهية الوطن وقادته وجيشه وقوات أمنه.. فكل هذه الأفكار هى أفكار خارجة عن هدى الإسلام وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحكام شريعته التى أمرت المسلم بالإحسان إلى أخيه المسلم أيًا كان مذهبه فى الفقه أو العقيدة، كما أمرته بالبر وإلإحسان إلى غير المسلم، أيًا كان دينه، وأيًا كانت عقيدته.



وشدد الإمام الطيب قائلًا: اعلموا أيها الطلاب الأذكياء النجباء أن الله تعالى لو أراد أن يخلق الناس على دين واحد أو لغة واحدة لخلقهم كذلك -سبحانه - شاء أن يخلق الناس مختلفين فى أديانهم وعقائدهم ولغاتهم: «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، فالقرآن الكريم يقرر أن الناس سوف يظلون مختلفين إلى يوم القيامة، وأن مرجعهم إلى الله، وهو محاسبهم.