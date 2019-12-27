اتفاقية المقسومة.. ما هو مصير النفط الواقع في منطقة المقسومة بين الكويت والسعودية؟

إعفاء الطرفين في المنطقة المقسومة والمغمورة من أي ضرائب أو رسوم أو إتاوات

تدفع “نفط الخليج” لـ “شيفرون” نصف قيمة مرافق التصدير وفق تقييم الخبرة

يخصص الطرفان طريقًا خاصًا بمنفذي الخفجي والنويصيب لنقل الموظفين

تسليم المرافق الادارية والسكنية الموجودة في منطقة الزور إلى الكويت بحالتها





نصت مذكرة التفاهم بين الكويت والسعودية التي وقعها عن الجانب الكويتي وزير النفط د.خالد الفاضل، وعن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان فيما يخطط المنطقة المقسومة بين البلدين على:





وقيام حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، عملًا بأحكام الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 والمشار اليها فيما بعد بـ “الاتفاقية الملحقة” فقد تم الاتفاق على ما يأتي:





1- ان نرعى شركة ارامكو لاعمال الخليج مصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة الواقعة خارج الستة أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة.





2- ان ترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح دولة الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.





3- ان ترعى شركة شيفرون العربية السعودية مصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الستة أميال بحرية في المنطقة المغمورة بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة مع حكومة المملكة العربية السعودية والتي سوف تنتهي بتاريخ 3 ربيع الأول 1469 هـ الموافق 31 ديسمبر 2046م.





4- ان تمارس الشركات التي ترعى مصالح كل من البلدين عملياتها في كامل المنطقة المقسومة بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.





5- أن تستمر شركة شيفرون العربية السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الادارية والسكنية التي تبلغ مساحتها سبعمائة ألف متر مربع (0٫7 كيلو متر مربع) الواقعة في منطقة الزور والموضحة على الخريطة المرافقة (ملحق 1).





وان تخلى شركة شيفرون العربية السعودية هذه المنشآت والمباني الادارية والسكنية والارض المذكورة اعلاه بشكل نهائي خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دفع حكومة دولة الكويت مبلغا التعويض لشركة شيفرون العربية السعودية وفقا للفقرة (6) ادناه.





ويتم تسليم المرافق الادارية والسكنية الموجودة في منطقة الزور الى حكومة دولة الكويت بحالتها وفي موقعها، وتخلي حكومة دولة الكويت طرف شركة شيفرون العربية السعودية من أي تبعات بما في ذلك التبعات البيئية.





6- تختار كل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج بيني خيرة عالميين متخصصين، وذلك خلال شهرين من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ، تاريخ النفاذ) ويختار بيتا الخبرة العالميان بين خبرة عالمي ثالث وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ النفاذ لتجري بيوت الخبرة الثلاثة، خلال تسعة أشهر من تاريخ النفاذ التقويم اللازم لمنشآت شركة شيفرون العربية السعودية ومبانيها الإدارية والسكنية التي سيجري إخلاؤها.

- ويكون أساس التقويم تكلفة الاستبدال التي تتحملها شركة شيفرون العربية السعودية لبناء المرافق والمباني الإدارية والسكنية البديلة في الموقع الذي تحدده حكومة المملكة العربية السعودية داخل أراضيها، وتتعهد حكومة دولة الكويت بأن تدفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم تقرير بيوت الخبرة هذه الشركة شيفرون العربية السعودية مبلغا التعويض الذي تحدده بيوت الخبرة الثلاثة، ويعفي مبلغ التعويض من الضرائب والرسوم في كلا البلدين.





7- تختار كل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج بيتي خبرة عالميين، وذلك خلال شهرين من تاريخ النفاذ، ومن ثم يختار بينا الخبرة بيت خبرة عالمي ثالث، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ النفاذ، وتتولى بيوت الخبرة الثلاثة خلال تسعة أشهر من تاريخ النفاذ التقويم اللازم، وإجراء الفحص النافي للجهالة لمرافق التصدير التي تشمل خطوط الأنابيب وحرمها من الوفرة إلى ميناء سعود في منطقة الزور، والخزانات،. ورصيف الميناء “مرافق التصدير” ومساحتها مليون ومائتي ألف متر مربع (1٫2 كيلو متر مربع الموضحة على الخريطة المرافقة (ملحق 2).





8- تدفع الشركة الكويتية لنفط الخليج لشركة شيفرون العربية السعودية نصف قيمة مرافق التصدير وفق تقويم بيوت الخبرة الثلاثة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تقديم تقرير تقويمها، ومن ثم تصبح “مرافق التصدير” بحالتها وفي موقعها في ميناء سعود “الزور” مملوكة بالتساوي لكل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج ويجري تصدير المواد الهيدروكربونية عن طريق “مرافق التصدير” ومن تاريخ تقاسم الملكية يتعين ان نتقاسم الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية جميع الحقوق والتبعات بما في ذلك اي تبعات بيئية.





9- لا تمس هذه الأحكام المنشأت والأراضي المخصصة حاليا لعمليات الوفرة المشتركة والموضحة على الخريطة المرافقة (ملحق 3) وتلك المخصصة لعمليات الخفجي المشتركة والموضحة على الخريطة المرافقة .





10- يخصص الطرفان طريقا خاصا وممرا خاصا في منفذي الخفجي والنويصيب لتنقل موظفي الشركات التي ترعى مصالح البلدين في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة ومقاوليها وعمالهم ومعداتهم بحرية في كلا الاتجاهين، على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع، وذلك لتسهيل قيام هذه الشركات بالتزاماتها في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة، ويجب الاستمرار في تأمين الوصول بحرية للعمالة والمقاولين والمعدات اللازمة لدعم الانشطة التشغيلية للعمليات المشتركة على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع والاستجابة للطوارئ.





11- يعفى كل من الطرفين الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة من أي ضرائب أو رسوم او اتاوات، بما فيها الرسوم الجمركية.





12 – تعمل الشركات التي ترعى مصالح كل من الطرفين على الاسراع في اعادة انتاج البترول من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.





13- يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية “شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج” للإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة.





14- يتفق الوزيران المختصان على مستويات الانتاج من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

15- يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية لتحديث اتفاقيات عمليات الوفرة المشتركة وعمليات الخفجي المشتركة.





16- يتفق الوزيران المختصان على آليات مناسبة للاستغلال مستقبلًا للثروات المشتركة من الحقول الممتدة الى خارج حدود المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.





17- تعتبر هذه المذكرة وملاحقها (1-2-3-4) جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية الملحقة.



