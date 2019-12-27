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مرأة

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالفريك ولازانيا بالخضار وملوخية.. وكيكة بكريمة جوز الهند

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:11 م
هناكل ايه النهاردة
هناكل ايه النهاردة .. حمام بالفريك ولا زانيا وملوخية .. والح
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اسماء محمد
هناكل إيه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.

ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.

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طريقة عمل حمام بالفريك لنجلاء الشرشابي.
مقادير حمام بالفريك
حمام 
كبدة وقوانص الحمام 
فريك 
سمن
طماطم 
بصل 
قرفة ناعمة 
زنجبيل بودرة 
صلصة طماطم 
ملح فلفل أسود 
طريقة عمل حمام بالفريك
* شوحى الكبد والقوانص مع البصل فى السمنة على النار
* ضيفى الفريك والتوابل وعصير الطماطم والملح والفلفل الأسود
* أحشى الحمام بالخليط وإسلقيه فى الماء مع إضافة قطع بصل وطماطم لماء السلق
* إدهنى الحمام بخليط الصلصة والملح والفلفل الأسود والسمن وأدخليه الفرن حتى يتحمر ثم قدميه

طريقة عمل لازانيا بالخضار للشيف شربيني
مقادير لازانيا بالخضار
نصف كيلو باذنجان رومي مقطع شرائح 
3 حبات فلفل ألوان 
3 حبات كوسة وبطاطس 
250 جرام مشروم طازج 
1 حبة بصلة
3 فص ثوم كبير مقطع شرائح 
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 
1 ملعقة صغيرة زعتر 
1 ملعقة صغيرة أوريجانو وبهارات 
ملح وفلفل 
بيوريه الطماطم 
200 جرام جبن موتزاريلا مبشورة 
200 جرام جبن ريكوتا 

طريقة عمل لازانيا بالخضار:
* يقطع الخضار شرائح عريضة ثم يتبل بالملح والفلفل
* ثم يضاف الزعتر والبهارات والاوريجانو ثم يشوى على الجريل
* في وعاء آخر تسلق شرائح اللازانيا في ماء مغلي لمدة 5 دقائق ثم تنشل وتوضع في ماء بارد

* لعمل الصوص
* يشوح البصل والثوم في الزيت ثم يضاف المشروم ثم يضاف بيوريه الطماطم وتترك حتى تتسبك
* ثم تتبل بالملح والفلفل والزعتر والبهارات ثم نحضر بايركس ثم نضع طبقة من اللازانيا ثم طبقة من الخضار
* ثم يضاف طبقة من بيوريه طماطم ونكرر هذه الخطوة حتى نفاذ كمية الخضار والصوص واللازانيا
* ثم يضاف الجبنة الموتزاريلا على الوجه ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتذوب الجبنة وتقدم ساخنة.

طريقة عمل الملوخية للشيف شربيني 
مقادير الملوخية
ملوخية 
كزبرة جافة 
ثوم 
بصل 
مرقة 
فلفل حار 
دجاج 
طماطم 
زبدة 

طريقة عمل الملوخية:
* اسلقي الدجاج في ماء وملح وفلفل
* افرمي البصل جيدا مع فلفل حار وطماطم وثوم مفروم ثم ضعيه في الشوربة بعد رفع قطع الدجاج
* افرمي الكزبرة الخضراء واضيفيها للشوربة وقلبي جيدا
* في طاسة على النار ضعي الزبدة مع ثوم مفروم وكزبرة جافة وقلبيهم جيدا حتى يحمر الثوم لعمل الطشة
* اضيفي الطشة إلى الملوخية و قدميها.

الحلو:
طريقة عمل كيكة بكريمة جوز الهند للشيف شربيني
مقادير كيكة بكريمة جوز الهند
الكيك
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
رشة ملح 
100 جرام سمنة جوز هند 
ثلاثة أرباع كوب سكر 
4 صفار بيض 
نصف ملعقة صغيرة فانيليا 
نصف كوب لبن رايب 
1 و ثلاثة أرباع كوب دقيق 
نصف كوب كريمة جوز هند 
4 بياض بيض 
فروستينج 
كريمة جوزالهند
50 جرام سكر بودرة 
1 ملعقة صغيرة فانيليا 
100 مل كريمة جوز هند كريمة حسب الحاجة

طريقة عمل كيكة بكريمة جوز الهند
* يخفق زيت جوز الهند مع السكر ثم تضاف الفانيليا إلى البيض ثم يضاف بالتدريج مع الخفق
* يخفق بياض البيض حتى يصبح هشا ويضاف السكر بالتدريج مع الخفق حتى يتكون مارينج
* تضاف كريمة جوز الهند وتخفق وتمزج المواد الجافة معا ثم تضاف وتقلب
* يخلط المارينج مع خليط الكيك ويصب الخليط في قالب مجهز بزبدة ودقيق
* يخبز على درجة حرارة 160 لمدة 30 دقيقة
كريمة جوز الهند
* تخفق كريمة جوز الهند مع السكر البودرة والفانيليا
* تضاف الكريمة لتخفيف القوام لو احتاج الأمر ويزين الكيك بالفروستينج ثم يقدم
هناكل ايه النهاردة .. حمام بالفريك ولا زانيا وملوخية .. والحلو: كيكة بكريمة جوز هناكل ايه النهاردة .. حمام بالفريك ولا زانيا وملوخية .. والحلو: كيكة بكريمة جوز
هناكل ايه النهاردة .. حمام بالفريك ولا زانيا وملوخية .. والحلو: كيكة بكريمة جوز هناكل ايه النهاردة .. حمام بالفريك ولا زانيا وملوخية .. والحلو: كيكة بكريمة جوز
هناكل ايه النهاردة .. حمام بالفريك ولا زانيا وملوخية .. والحلو: كيكة بكريمة جوز هناكل ايه النهاردة .. حمام بالفريك ولا زانيا وملوخية .. والحلو: كيكة بكريمة جوز
هناكل ايه النهاردة .. حمام بالفريك ولا زانيا وملوخية .. والحلو: كيكة بكريمة جوز هناكل ايه النهاردة .. حمام بالفريك ولا زانيا وملوخية .. والحلو: كيكة بكريمة جوز
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