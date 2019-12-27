حصاد التعليم الأزهري في أسبوع.. المحرصاوي: يتفقد الكافيتريا ويتحقق من تاريخ صلاحية المنتجات ويشكر الرئيس للموافقة على إنشاء كوبرى مشاة.. وتعطيل الدراسة في الإسكندرية ومطروح لسوء الأحوال الجوية

حصاد التعليم الأزهري في أسبوع

تعليمات جامعة الأزهر للطلاب في الامتحانات

وكيل الأزهر يتفقد معهد الحسين للاطمئنان على سير الامتحانات

مجلس جامعة الأزهر يشكر الرئيس لموافقته على إنشاء كوبرى مشاة

رئيس جامعة الأزهر يتفقد الكافيتريا ويتحقق من تاريخ صلاحية المنتجات

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية في الإسكندرية ومطروح لسوء الأحوال الجوية





شهد قطاع التعليم الأزهري، في الجامعة والمعاهد، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات مهمة نرصد أبرزها في التقرير التالي.





وأصدرت جامعة الأزهر، تعليمات هامة للطلاب أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع الكليات.





وأكدت الجامعة، أنه ينبغي على جميع الطلاب والطالبات اصطحاب الكارنيه الذي يفيد انتسابه لكلية من كليات الجامعة، وكذلك عدم ارتداء ملابس غير لائقة مثل البناطيل الممزقة وحلقة القزع للشباب، والبلوزة الضيقة والشيفون للبنات.





كما نبهت الجامعة، على جميع الطلاب والطالبات، بضرورة الالتزام بميعاد بدء اللجنة، ويلتزم كل طالب بالمكان المخصص له في اللجنة طوال فترة الامتحان، علاوة على عدم حيازة الموبايل وأي وسائل أخرى تساعد على الغش داخل اللجنة.





كما ينبغي التأكد من أن رقم الاستمارة أعلى يسار ورقة الإجابة موحد داخل اللجنة، والتأكد من أن استمارة الإجابة مختومة نصف الختم عليها والنصف الآخر على التكت، وكذلك التأكد أن استمارة الإجابة بها دبوسين، وعدد أوراق استمارة الإجابة موحد داخل اللجنة.





كما ينبغي التأكد من أنه لا يوجد قطع بأی ورقة في استمارة الإجابة، وكتابة البيانات كاملة على الجزء المخصص لبيانات الطالب وأعلى الورقة، وكذلك التأكد من صحة ووضوح الاسم ورقم الجلوس على المكان المخصص لهم.





ونبهت الجامعة من عدم الضغط على القلم أثناء كتابة البيانات، وعدم كتابة أي شيء على ورقة الأسئلة، وعدم كتابة أي شئ في ورقة الإجابة إلا ما يطلب في ورقة الأسئلة، وعدم كتابة أي شيء في الصفحة الأولى والأخيرة لورقة الإجابة (الغلاف).





كما ينبغي الكتابة بالقلم الجاف الأزرق ويحظر الكتابة بأي لون آخر سوى الأزرق، والرسومات تكون بالقلم الرصاص، مع عدم استخدام الكوريكتور (المزيل) في ورقة الإجابة لأي سبب .





كما يحظر عمل أي علامة مميزة في ورقة الإجابة تدل على شخصية الطالب، وعدم خروج أي طالب من اللجنة إلا بعد انتهاء وقت الامتحان كاملا في الفترات الأولى ويسمح بالخروج بعد نصف الوقت في الفترة الأخيرة.





وتفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، يرافقه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، معهد الحسين الأزهري، للوقوف على سير امتحانات مراحل النقل بالتعليم الابتدائي بالمعهد.





وقال وكيل الأزهر، إن الأزهر يعطي اهتماما كبيرا للطلاب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، فهم أساس التعليم الأزهري، مشددا على ضرورة أن يستثمر الطلاب الفرصة لتحصيل العلوم الأزهرية الصحيحة ليحصنوا أنفسهم ضد الأفكار المنحرفة والمتطرفة.





وحث وكيل الأزهر القائمين على العملية التعليمية من المعلمين والإداريين بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع الطلاب، والاستماع إليهم وحل مشاكلهم وتوجيه النصائح التربوية لهم خلال أدائهم الامتحانات، لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، وتخريج طالب أزهري متميز، مطالبا إدارة المعهد بضرورة توفير البيئة المناسبة للعملية التعليمية وحث الطلاب على التعلم والتفوق بما ينعكس على نهضة المجتمع وتطوره.





ووجه مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه الشهرى، بعد موافقة رئيس الجمهورية على إنشاء كوبري جديد أمام كلية البنات والمدينة الجامعية بهدف التيسير على الطالبات والحفاظ عليهن.





وتفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور مصطفى عبد الغنى، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وسعاد عبد الله بكر، أمين عام الجامعة الجامعة المساعد لفرع البنات، كافيتريا فرع البنات.





واطمئن المحرصاوي، خلال جولته التفقدية، على جودة الأغذية التي تقدمها الكافتيريا للطالبات وسلامتها وكذلك صلاحيتها من خلال التحقق من تاريخ الصلاحية للعبوات.





وفى ختام جولته المفاجئة وعد رئيس جامعة الأزهر أبنائه الطلاب والطالبات بتوفير جميع سبل الراحة الممكنة لهم خلال المرحلة القادمة.





وقرّر الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعطيل الدراسة، بمعاهد محافظتي الإسكندرية ومطروح؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية.



