حلوة في كل حالاتك.. درة بإطلالة جديدة على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة التونسية "درة" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها بإطلالة جريئة .

وكتبت درة عليها: "تحاول أن تفرح بأي شيء رغم حزنك و تستمد الحب والعطاء من روحك رغم الفقدان و تخلق أمل جديد رغم خيبات الأمل.. فقط لتستمر الحياة، تحية لكل من له شرف المحاولة".





فيما جاءت تعليقات المتابعين لها كالتالى:

- جوهرة تونس الخضرا ديري هي الأساس منبع الجمال والأناقة للأزياء العالمية إنها حقا أنوثه طاغيه لا حدود لها.

-حلوه ف كل حالاتك .

-نجمة كل جديد أيقونة للفن و الأناقة و الشياكة.



