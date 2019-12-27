وسط أجواء شديدة البرودة.. المصري يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز بالكونفيدرالية بمران قوي على الاستاد

وسط أجواء شديدة البرودة بدأ الفريق الأول للكرة بالنادي المصري اليوم تدريباته على الاستاد استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر والتي تجمعه في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد الإسكندرية بنظيره فريق بيراميدز.





حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن إيهاب جلال على إراحة لاعبيه الذين خاضوا مباراة أمام طلائع الجيش ، حيث خضعت تلك المجموعة من اللاعبين لجلسات التأهيل والاستشفاء تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق ، فيما أدى باقي اللاعبين مرانًا قويا للغاية رغم برودة الجو ، حيث اشتمل المران على مجموعة من الوحدات البدنية والفنية.





هذا ومن المقرر أن يتوجه الفريق اليوم الجمعة إلى الإسكندرية لبدء معسكره المغلق للمباراة ، حيث سيؤدي الفريق هناك مرانه الأساسي استعدادًا لمباراة الأحد.