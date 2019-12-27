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فن

حسين الجسمي يفتتح مهرجان دبي للتسوق الـ25.. صور

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:21 م
حسين الجاسمي
حسين الجاسمي
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قسم الفن
بحضور الآلاف من الجمهور في حفل إفتتاح الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق، أبدع الفنان حسين الجسمي في وصلته الختامية للأمسية الإحتفالية.

قدم حسين الجسمي مجموعة من أغنياته التي اختارها من مكتبته الغنائية الكبيرة المتنوعة الألحان والألوان الموسيقية الخليجية والعربية.


وتوجه الجسمي بالشكر للجمهور ووصفه بالحضور الراقي خلال الحفل الذي جمعه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب والشاب خالد.

وقال حسين الجسمي: "في الإمارات تلامس النجاح وتعيشه بكل حالاته الجميلة.. تجمعنا دبي دائمًا في أروع المهرجانات.. وصنعتم بحضورك الراقي وتفاعلكم أجمل عناوين النجاح".

واختتم حسين الجسمي حديثه بشكر دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بالتعاون مع مجموعة mbc على التنظيم والتجهيز الاحترافي للحفل.


حسين الجسمي يفتتح مهرجان دبي للتسوق الـ25.. صور
حسين الجسمي يفتتح مهرجان دبي للتسوق الـ25.. صور
حسين الجسمي يفتتح مهرجان دبي للتسوق الـ25.. صور
حسين الجسمي يفتتح مهرجان دبي للتسوق الـ25.. صور
حسين الجسمي يفتتح مهرجان دبي للتسوق الـ25.. صور
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