بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 6 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.



قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط العمانية 408 المتجهة إلى مسقط تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 140 المتجهة إلى القصيم ساعتين لظروف التشغيل.



وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط النمساوية 866 المتجهة إلى فيينا تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية 544 المتجهة إلى الكويت ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الايطاليه 806 المتجهة إلى ميلان ساعتين لظروف التشغيل.



وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.



