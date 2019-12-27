AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 6 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط العمانية 408 المتجهة إلى مسقط تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 140 المتجهة إلى القصيم ساعتين لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط النمساوية 866 المتجهة إلى فيينا تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية 544 المتجهة إلى الكويت ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الايطاليه 806 المتجهة إلى ميلان ساعتين لظروف التشغيل.

وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

‎بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة‎

بسبب أعمال الصيانة.. تأخر إقلاع رحلتين من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة

ترشيحاتنا

كارتيرون يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل مواجهة زيسكو

شوقي غريب يفجر مفاجأة بشأن قرب انتهاء عقده مع المنتخب الأوليمبي

قائمة أسعار شيري chery من الوكيل بعد التخفيضات الأخيرة

هتعملي بيه إيه.. أشقاء يطمعون في مال أختهم التي لا تنجب.. والإفتاء ترد

بيت العجائب.. منزل بسعة 3 مراتب يعيش فيه 30 شخصا

تراجع اليورو والاسترليني.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الجمعة 27-12-2019

AdvertisementS

الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

لأول مرة.. نقل 4 كباش من الأقصر إلي ميدان التحرير بالقاهرة.. صور

تناول 5 حبات من اللب السوري واكتشف ما تأثيره على جسمك

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

إغلاق مضيق البوسفور في إسطنبول بعد اصطدام سفينة بالشاطئ

الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ببدايات الأسبوع القادم.. فيديو

الأرصاد تحذر: استمرار حالة عدم استقرار الطقس بالبلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أعلى ارتفاع في شهرين.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-12-2019

أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر لامع.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار في عمان

حسين الجسمي يفتتح مهرجان دبي للتسوق الـ25.. صور

لأول مرة.. نقل 4 كباش من الأقصر إلي ميدان التحرير بالقاهرة.. صور