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رياضة

كارتيرون يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل مواجهة زيسكو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:02 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رسالة مهمة لجماهير النادي خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم لمباراة الفريق المقبلة أمام زيسكو يونايتد الزامبي المقرر إقامتها مساء غد السبت في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون: "قادرون على الفصل بين المشوار الأفريقي والمحلي، نعلم أهمية اللقب الإفريقي وبطولة الدوري؛ ولكن كل مباراة نخوضها من الآن سيكون تركيزنا بنسبة 100% بقدر جهودنا". 

وأردف في تصريحاته خلال مؤتمر مباراة الزمالك وزيسكو: "المشوار في الدوري مازال طويلا، والمنافسة ستأتي على اللقب ستتواجد رغم ضغط المباريات".

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد غدًا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية للبطولة الإفريقية برصيد 3 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بـ 6 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع زيسكو يونايتد ثم أول أغسطس برصيد نقطة لكلًا منهما.

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