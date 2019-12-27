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برلمان

حزب المصريين: مصر تحت قيادة السيسي ترفع شعار احترام الآخر

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:24 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلب طفل بتدريس مادة عن احترام الآخر في المدارس، خلال حضوره احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات الخاصة، مؤكدا أنها كشفت مدى إنسانية الرئيس.

وقال "أبو العطا"، إن هذا الموقف يُعبر عن رئيس حقيقي لكل المصريين يعرف جيدا ما يريدونه وقريب من الشعب بشكل فعال وحقيقي، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان وما زال على قدر المسئولية التي حملها له شعبه.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن القيم والإنسانية تُعاني مشكلة في المجتمع الدولي خلال الفترة الأخيرة؛ لذلك وجب تدريس مادة عن احترام الأخر لمواجهة كل مختل يغول على حق الآخرين، مشيرا إلى أن مصر كانت وما زالت البلد التي تُحافظ على القيم والأخلاق وتعلن شعار احترام الآخر وهو ما أكده الرئيس السيسي بهذه الاستجابة السريعة.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يكون عند حسن ظن شعبه ويستجيب بشكل سريع لأي مبادرة أو طلب لصالح مصر والمصريين، مشيرا إلى أنه على المصريين والعالم الحذو حذو الرئيس السيسي في مواقفه الإنسانية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي بهذا الموقف الإنساني أكد ما يقوله أن الإنسان أغلى ما نمتلكه بشكل عملي، مطالبا بضرورة احترام الآخرين والآراء المختلفة وإعلاء كلمة الحق ورفض العدوان.

وأكد أن مثل هذه الاستجابات تُعد دافعا كبيرا لكل من يريد العمل في مجال حقوق الإنسان بمصر، حيث أن أكبر قيادة في الدولة تدعم وتقف وراء حقوق الإنسان بمواقف إيجابية على أرض الواقع.

ولفت إلى أن تدريس هذه المادة في المدارس سيكون من أسمى الرسالات، وسيتعلم الطالب موادا جديدة تُساعده على احترام الآخر وتقديره حق تقدير.
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