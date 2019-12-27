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مرأة

أسباب الصداع المستمر .. 7 طرق لوقف الألم فورا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:14 م
اسباب الصداع المستمر
اسباب الصداع المستمر
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أمينة الدسوقى
أسباب الصداع المستمر، لا تعد أو تحصى ولكن غالبا ما يحدث الصداع نتيجة بذل مجهود كبير أو الإفراط فى النشاط أو مشاكل الهياكل الحساسة للألم في رأسك، كما أن هناك بعض الأشخاص الذين يحملون جينات تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالصداع، لذلك ستتعرف فى التقرير التالى اسباب الصداع المستمر وعلاجه.

أسباب الصداع المستمر

الصداع المستمر يحدث عند استمراره لمدة 15 يومًا أو أكثر في الشهر، فالبالغين والأطفال يعانون من الصداع المستمر والذى يضعف من نشاطك اليومى وتأتى اسباب الصداع المستمر فيما يلي:- 

- تشديد عضلات الرأس والرقبة، والتي يمكن أن تخلق التوتر والألم
-تحفيز العصب الثلاثي التوائم، وهو العصب الأساسي الموجود في وجهك حيث أن تنشيط هذا العصب يمكن أن يسبب الألم وراء العينين بالإضافة إلى انسداد الأنف واحمرار العين المرتبط ببعض أنواع الصداع.
- التغييرات في مستويات بعض الهرمونات، مثل السيروتونين والإستروجين، عندما تتقلب مستويات هذه الهرمونات ، يمكن أن يحدث صداع.
- قد يحدث الصداع المستمر نتيجة نمط الحياة أو العوامل البيئية مثل الإجهاد، والتغيرات في الطقس، وتعاطي الكافيين، أو قلة النوم.
- الإفراط في تناول الأدوية يمكن أن يسبب أيضا صداع مستمر
- التهاب الجيوب الأنفية الحاد 
-جلطة دموية "تخثر وريدي" داخل المخ
- تمدد الأوعية الدموية في الدماغ
- ورم في المخ ، والتهاب الدماغ 
- الإفراط في تناول الكحول

علاج الصداع المستمر

شمل علاج الصداع المستمر الأدوية التي يمكن استخدامها لمنع الصداع المستمر من بينها:-

- مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات والتي يمكن أن تساعد في منع الصداع.
-العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية والتى يجب استخدامها بشكل بسيط لأنها يمكن أن تؤدي الصداع.
- الارتجاع البيولوجي، الذي يستخدم أجهزة مراقبة لمساعدتك على فهم وتعلم التحكم في وظائف الجسم مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتوتر العضلات.
- تحفيز العصب القذالي، وهو إجراء جراحي يتم فيه وضع جهاز صغير في قاعدة جمجمتك، و يرسل الجهاز نبضات كهربائية إلى العصب القذالي، مما قد يخفف من آلام الصداع لدى بعض الأشخاص.
- الوخز بالإبر، والذي يتضمن إدخال إبر رفيعة رقيقة في أماكن محددة على الجسم، على الرغم من أنه لم يثبت أنه يحسن الصداع المستمر.
-التدليك، والذي يمكن أن تساعد في الاسترخاء وتقليل التوتر في العضلات
-قد يقترح الطبيب إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة من أجل المساعدة في إدارة الصداع أو تجنب محفزات الصداع، يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل التأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم وتجنب استخدام الكافيين أو تدخين السجائر.


مصدر المعلومات مواقع mayoclinic وhealthline.
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