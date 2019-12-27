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أصل الحكاية

يقتل الموهبة.. قصة مقال نادر لـ عبد الوهاب يرفض فيه الزواج

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:31 م
الموسيقار محمد عبدالوهاب
الموسيقار محمد عبدالوهاب
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أماني إبراهيم
عدم الزواج مبدأ تحدث عنه كثيرا الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب ، كان الزواج في رأيه وسيلة سهلة وسريعة للقضاء على موهبته، حتى أنه عبر عن هذه الرغبة في مقال نشر خصيصا لإيضاح رغبته في عدم الزواج والذي اتضح أنه استغلها في غرض آخر.

كانت قد ترددت إشاعة تقول أن الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب تقدم لخطبة سيدة تدعى خديجة هانم وهي ابنة حامد بك العلايلي، وكن والدها رفض خطبتها منه حينها، فرد عبدالوهاب على هذه الشائعة بأنها كذب ولا أساس لها من الصحة وكتب هذا المقال في عام 1938 بمجلة آخر ساعة وكان بعنوان "لن أتزوج"، وكتب: «لن أتزوج.. لن أتزوج لو شنقوني، ذلك لأنني أعتقد أن الزواج يقضي على الفنان».

وتابع عبدالوهاب: «الفنان يجب أن يحس ويحلم ويحلق في سماء الخيال، وأنا أريد أن أظل حرا أطير من غصن إلى غصن وانتقل من زهرة إلى زهرة.. لهذا لن أتزوج ولم أفكر يوما في الزواج».

اتضح فيما بعد أن شائعة الزواج كانت بمعرفة عبدالوهاب فقد تم استخدامها للدعاية لفيلمه (الوردة البيضاء)، وموضوع الفيلم كان يروي قصة شاب فنان أحب ابنة الباشا الذي كان والده يعمل عنده ورفض الباشا أن يزوج ابنته له لأنه لا يجني امال إلا من الغناء.

وجاءت الشائعة قبل عرض الفيلم واقتنع بها الناس حتى صدقوا أنها قصة حقيقية، والذي افتضح الأمر أن عبالوهاب في الوقت الذي نشر فيه المقال كان متزوجا بالفعل ولكن سرا.

وكان قد تزوج عبد الوهاب 3 مرات الأولى كانت من سيدة تكبره بربع قرن ويقال أنها هي من أنتجت له أول فيلم له وهو فيلم «الوردة البيضاء» وانفصلا بعد زواج دام لـ 10 سنوات.
يقتل الموهبة.. قصة مقال نادر لـ عبد الوهاب يرفض فيه الزواج
يقتل الموهبة.. قصة مقال نادر لـ عبد الوهاب يرفض فيه الزواج
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