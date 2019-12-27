سنة فرفوشة.. هايدى كرم تحتفل بالعام الجديد على طريقتها

احتفلت الفنانة "هايدى كرم" بالعام الجديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



ونشرت "هايدى"، صورة لها بفستان أخضر، وكتبت عليها معلقة :" يارب سنة ٢٠٢٠ تكون سنه فرفوشة لذوذة مليانة أحداث كتير حلوة".



فيما جاءت تعليقات الجمهور كالتالى:

-إن شاء الله سنة خير.

-قمر يا هايدى .

-فنانة جميلة .



يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.





