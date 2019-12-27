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رياضة

محافظ السويس يستقبل وزير الشباب والرياضة قبل انطلاق ماراثون زايد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:10 م
صدى البلد
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ريهام بكير
استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ،صباح اليوم الجمعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقب وصوله للمحافظة قبل انطلاق فعاليات ماراثون زايد الخيري في نسخته السادسة والذي يخصص عائده هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة.

وحضر اللقاء من الجانب الإماراتي كل من السفير جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بمصر، وعارف العواني امين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد، وأعضاء اللجنة المنظمة، إضافة إلى مجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومجموعة من الرياضيين.

وينقسم الماراثون إلى سباق لذوي القدرات والهمم لمسافة 2 كيلو متر ينطلق من أمام ديوان عام محافظة السويس وينتهي على الكورنيش، يعقبه سباق الأسوياء بمسافة 8 كيلو متر من عند طريق القاهرة السويس وصولًا للكورنيش.
محافظ السويس يستقبل وزير الشباب والرياضة قبل انطلاق ماراثون زايد
محافظ السويس يستقبل وزير الشباب والرياضة قبل انطلاق ماراثون زايد
محافظ السويس يستقبل وزير الشباب والرياضة قبل انطلاق ماراثون زايد
محافظ السويس يستقبل وزير الشباب والرياضة قبل انطلاق ماراثون زايد
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