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منوعات

أول عازفة ماندولين في بيت العود العربي: الآلة بنتي اللي بخاف عليها.. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:22 م
صدى البلد
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ميرنا محمود - عدسة: عز حسين
عزة محمد عاشقة للموسيقي منذ صغرها تعلمت العزف على الآلات الموسيقية المدرسية، ولكنها وقعت في غرام آلة الماندولين.

تقول "عزه ماندولين" لـ صدي البلد: "حبيت الماندولين منذ صغري ولكني لم أتمكن من إجادتها لعدم وجود أستاذ متخصص لها ، ولكن ظل تمسكي بحلم العزف علي الماندولين مستمرا، الي أن التقيت بالفنان "نصير شمه" والذي أتاح لي الفرصة العظيمه لتعلمها والدراسه في بيت العود العربي بعد ان افتتح الفنان نصير شمه قسم لآله الماندولين، و أصبحت أول عازفة وأستاذة لآلة الماندولين في بيت العود العربي".

وأضافت: بيت العود كان من الأماكن التي تبنت موهبتي ولها الفضل الكبير في مسيرتي حيث أنني ذهبت لدار الأوبرا المصرية ومن ثم ساقية عبدالمنعم الصاوي، باحثة عن مكان يتبني حبي وعزف تلك الآلة ولكن وحده بيت العود تبناها بقيادة نصير شمة.

وتابعت عزة قائلة: "أنا متجوزة عازف العود إسلام طه وهو رئيسي في قسم العود في بيت العود، وهو من أكتر الداعمين لي، وشاركت في عدة حفلات محلية ودولية مع الفنان نصير شمه في دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي، وكذلك في السعودية والمانيا وأوبرا برشلونة ولبنان وأبو ظبي، لاصبح أول عازفه لالة المندولين في مصر والوطن العربي اقيم حفلات منفرده".

وتابعت: "انا لم أرزق بالاطفال و بعتبر المندولين بنتي التي اخاف عليها واجد فيها نفسي و سعادتي،أتمنى أن تتخذ المندولين وضعها وسط الآلات الموسيقية في مصر ويتم عمل ورش عمل لها للتعرف عليها أكثر".
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