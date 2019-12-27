AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جهاز أسيوط الجديدة ينظم برنامجًا تدريبيا للتعريف بمستجدات قانون المزايدات والمناقصات

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:26 م
جانب من التدريب
جانب من التدريب
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
قالت المهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم تنظيم برنامج تدريبي، لتعريف العاملين بجهاز المدينة، بالمستجدات القانونية والإدارية لقانون المزايدات والمناقصات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، والمرتبطة أعمالهم بالمهام المذكورة.

اقرأ أيضا:

وأضافت جيهان أحمد عمار، أنه تم خلال البرنامج التدريبي، إلقاء الضوء على الجديد في القانون واللائحة التنفيذية له، وكذا التعريف بمهارة الصياغة القانونية للعقود، وذلك من خلال عدة مناقشات ومحاضرات، والتي ألقاها، الدكتور أيمن حجر، أستاذ القانون العام بجامعة حلوان، بحضور جمال الدمرداش، مدير عام الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهاني يوسف، مدير التدريب بالهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية والمحامين، وممثلي إدارات العطاءات والعقود والمشتريات والمالية بجهاز المدينة.

وأشارت رئيس الجهاز إلى أنه تم خلال البرنامج، طرح مناقشات عامة حول المستجدات وكيفية التعامل معها، كما تم الرد على الاستفسارات من قبل المشاركين، مضيفةً أن المتدربين أثنوا على البرنامج، وطالبوا القائمين على هذا العمل بضرورة تكرار البرنامج، وزيادة مدة التدريب، وذلك للإلمام بجوانب البرنامج كافة.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار حرص مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على رفع كفاءة الكوادر البشرية بأجهزة المدن المختلفة، وكذا الحرص على دفع العمل بالعديد من المشروعات، وحسن صياغة العقود والتيسير على المتعاملين مع جهاز المدينة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهاز مدينة الشروق يشنُ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات

جهاز مدينة السادات ينظم ورشة عمل للتعريف بمستجدات قانون المزايدات والمناقصات

النائب إبراهيم حجازى يتقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير الإسكان بخصوص شبهة فساد إدارى بجهاز مدينة الشروق

الانتهاء من 3024 وحدة إسكان اجتماعى وسكن مصر بمدينة ناصر الجديدة

الإسكان: حملات ليلية مكبرة لإزالة التعديات وضبط التوك توك بمدينتي دمياط وبدر

إتاحة مقر جديد لأعمال التوثيق بالشهر العقارى بجهاز 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

فوائد العدس الأصفر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب واحد

في فيديو نادر.. القذافي يحذر الليبيين من عودة الاحتلال العثماني

بالأبيض والأسود.. زوجة تامر حسني تتألق فى إطلالة عصرية

نجم الزمالك السابق: الأهلي فاوضني 3 مرات وهذا هو عيب شيكابالا

أسباب الصداع المستمر .. 7 طرق لوقف الألم فورا

الأرصاد تحذر: استمرار حالة عدم استقرار الطقس بالبلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

AdvertisementS

بعد تنمر الجمهور على شكل أولادها..دعاء فاروق تقصف جبهة متابعيها برد صادم

الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

لأول مرة.. نقل 4 كباش من الأقصر إلي ميدان التحرير بالقاهرة.. صور

أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا

خاص..المنسقة الإعلامية لنادي بلاتينيوم تكشف عن مفاجأة سارة للأهلي في مباراة العودة

الأرصاد تحذر: استمرار حالة عدم استقرار الطقس بالبلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

هانى زادة يكشف عن مفاجأة مرتضى منصور للاعبى الزمالك حال الفوز ع زيسكو

الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ببدايات الأسبوع القادم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالفريك ولازانيا بالخضار وملوخية.. وكيكة بكريمة جوز الهند

بالطو أحمر.. مى نور الشريف تتألق برفقة والدتها للاحتفال بالكريسماس