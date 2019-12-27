بطريقة خاصة| هيدي كرم تحتفل بالعام الجديد

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وظهرت هيدي كرم في الصورة وهي تحتفل بالعام الجديد مرتدية فستانا يظهر على شكل شجرة الكريسماس، وعلقت على الصورة قائلة : "يا رب سنة ٢٠٢٠ تكون سنة فرفوشة لذوذه مليانة أحداث كتييييييير حلوة".





وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها.. وجاءت تعليقاتهم كالتالي:





"ملكة والله العظيم ملكة في كل شيء دون منازع أو منافس قوي يا أجمل جميلات الكون انتي وبس والله العظيم والله العظيم"، "سوف لن نشترى شجره ستكونين أ نتي الشجرة"، "شكلك قمر بجد تجننى بونبونايه"، "يا جمالك يا هيدى تجننى"، ى"جميلة أوي بالشعر الطويل"، "أحلى صورة شوفتها لحد دلوقتي⁦".





يذكر أن أحدث مشاركات الفنانة هيدي كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.



