AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بطريقة خاصة| هيدي كرم تحتفل بالعام الجديد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:34 م
هيدى كرم
هيدى كرم
Advertisements
ماجدة المهدي
نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت هيدي كرم في الصورة وهي تحتفل بالعام الجديد مرتدية فستانا يظهر على شكل شجرة الكريسماس، وعلقت على الصورة قائلة: "يا رب سنة ٢٠٢٠ تكون سنة فرفوشة لذوذه مليانة أحداث كتييييييير حلوة".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها.. وجاءت تعليقاتهم كالتالي:

"ملكة والله العظيم ملكة في كل شيء دون منازع أو منافس قوي يا أجمل جميلات الكون انتي وبس والله العظيم والله العظيم"، "سوف لن نشترى شجره ستكونين أنتي الشجرة"، "شكلك قمر بجد تجننى بونبونايه"، "يا جمالك يا هيدى تجننى"، ى"جميلة أوي بالشعر الطويل"، "أحلى صورة شوفتها لحد دلوقتي⁦".

يذكر أن أحدث مشاركات الفنانة هيدي كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.

كما شاركت هيدي كرم أيضًا في مسلسل «كلبش 3»، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2019، وهو بطولة أمير كرارة، وتاليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
Advertisements

ترشيحاتنا

الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ببدايات الأسبوع القادم.. فيديو

بالأبيض والأسود.. زوجة تامر حسني تتألق فى إطلالة عصرية

أخبار السوشيال ميديا: نرمين الفقي بإطلالة شبابية رقيقة.. ومنى فاروق تحتفل بالكريسماس بفيديو

كارتيرون يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل مواجهة زيسكو

انفراد| تفاصيل مسلسلي منى زكي ومي عزالدين في رمضان 2020

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

AdvertisementS

بعد تنمر الجمهور على شكل أولادها..دعاء فاروق تقصف جبهة متابعيها برد صادم

الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا

لأول مرة.. نقل 4 كباش من الأقصر إلي ميدان التحرير بالقاهرة.. صور

هانى زادة يكشف عن مفاجأة مرتضى منصور للاعبى الزمالك حال الفوز ع زيسكو

خاص..المنسقة الإعلامية لنادي بلاتينيوم تكشف عن مفاجأة سارة للأهلي في مباراة العودة

الأرصاد تحذر: استمرار حالة عدم استقرار الطقس بالبلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ببدايات الأسبوع القادم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالفريك ولازانيا بالخضار وملوخية.. وكيكة بكريمة جوز الهند

بالطو أحمر.. مى نور الشريف تتألق برفقة والدتها للاحتفال بالكريسماس