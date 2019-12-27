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محافظات

"بحيرة قارون" في اهتمام الرئيس السيسي أثناء زيارته للفيوم

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:59 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
  • "بحيرة قارون " فى اهتمام الرئيس السيسى أثناء زيارته للفيوم
  • هجرها 10 آلاف صياد كانوا إلى العمل فى المحافظات الساحلية .
  • طفيل "آكل لسان السمك"القادم من أمريكا قضى على جميع أنواع الأسماك
  • لجنة مشكلة لإعادة التوازن البيئي لتطوير وتنمية البحيرة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء
  • برلمانى يطالب الحكومة بالإسراع في استكمال عملية التكريك للبحيرة .
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، فى كلمته أثناء زيارته التاريخية لمحافظة الفيوم ، على ضرورة الاهتمام ببحيرة قارون ، وأعادتها إلى حالتها الطبيعية لإنتاج الأسماك وعودة الصيادين الذين هجروها من أبناء الفيوم الى الصيد منها مرة أخرى ، مثل باقى البحيرات .

فبحيرة قارون تبلغ مساحتها 50 ألف فدان ، تقع بحيرة قارون شمال مدينة الفيوم على بعد حوالي 27 كم وهي تعد من أعمق البحيرات حيث يوجد بها أماكن تصل أعماقها إلى 14 م وأيضا بها أسماك تخص المياه المالحة وأيضا المياه العذبة.

يقول أحمد عبد العال مدير عام آثار الفيوم السابق كانت البحيرة تمد بماء النيل أثناء الفيضان أيام الفراعنة نظرا لمستواها المنخفض عن سطح البحر (45 مترا). وفي عهد فرعون مصر أمنمحات الثالث (أسرة مصرية ثانية عشر)، أمر ببناء قناة إليها وسدين لتخزين مياه النيل فيها أثناء الفيضان. 

ويضيف المهندس سيد محمود مهندس زراعى بأن مياه الصرف هذه أصبحت خطرا على الفائدة الزراعية والسمكية لهذه البحيرة وخصوصا مياه صرف الحقول الممتلئة ببقايا السماد الكيماوي الذي يؤثر سلبا على الأسماك في البحيرة والحياة المائية . 

يقول النائب اللواء أشرف عزيز عضو مجلس النواب بدائرة محافظة الفيوم ، أن بحيرة قارون تدهورت ثروتها السمكية و لا يوجد بها سمكة واحدة، مما أدى الى هجرة أكثر من 10 آلاف صياد كانوا يعتمدون على مهنة الصيد بالبحيرة، إلى العمل فى محافظات أسوان ودمياط والسويس والإسكندرية بحثا عن الرزق، بعد أن تشردوا بسبب انهيار الثروة السمكية ببحيرة قارون، التى بحاجة ماسة لتدخل رئيس مجلس الوزراء.

كما طالب أحمد مصطفى عبد الواحد، عضو مجلس النواب بدائرة مركز سنورس ، الحكومة بالإسراع في استكمال عملية التكريك لبحيرة قارون بالفيوم، مشيرا إلى أنه تم إهمال تجهيز مركز بحوث الأسماك، لمواجهة كارثة بيئية خطيرة، بسبب طفيل "آكل لسان السمك".

وأن هذا الطفيل المنتشر في البحيرة، موطنه الأصلي خليج كاليفورنيا في الولايات المتحدة وكان معروفا عنه أنه يصيب بعض الأنواع فقط من الأسماك أهمها نوع سمكة البهار إلا أنه اتضح مؤخرا أنه يهاجم أي نوع من الأسماك.

وشدد النائب على ضرورة تضافر جهود كل من له علاقة لحل هذه الأزمة، مؤكدا أن هذا الطفيل لن يسمح لسمكة واحدة من أي نوع بالبقاء في بحيرة قارون المغلقة فلا معنى إذن لأي جهود لتطوير وتنمية البحيرة وإكثار الأسماك بها.

وحذر النائب من هذه الكارثة التي تهدد وتشرد أكثر من 10 آلاف من الصيادين وأسرهم داخل بحيرة قارون الذين يعتمدون على العيش من هذه المهنة لأنها مصدر رزقهم الوحيد.

ويقول رمضان ربيع من أهالى مركز أبشواى: أن البحيرة بحاجة الى أعمال النظافة ورفع المخلفات منها , وأكد علي ضرورة نظافة الساحل, ومراجعة كافة المصارف الفرعية التى تصب بالبحيرة, وضرورة إحكام الرقابة على الأنشطة السياحية على ضفاف البحيرة والتزامها بالشروط الصحية والبيئية ، خاصة أن بحيرة قارون تعتبر ثالث أكبر بحيرات مصر وإعادة التوازن البيئي بها يسهم فى تحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم.
يقول الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى والاعلامى لمحافظة الفيوم ، بأن هناك لجنة مشكلة لإعادة التوازن البيئي لتطوير وتنمية بحيرة قارون، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها، وعقدت أكثر من اجتماع بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم السابق ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبتمثيل الوزارات والجهات المعنية.

وقامت اللجنة برفع المقترح النهائى إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذي يتضمن العديد من المكونات لحل مشاكل زيادة نسبة الملوحة بالبحيرة والقضاء على مشكلة الأيزو بودا، بما يساهم في زيادة الثروة السمكية للبحيرة وإعداد العديد من الدراسات التي تضمن تحسين المستوى البيئى والاقتصادى والاجتماعى للمنطقة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومراكز البحوث والجامعات التي تقدم حلولا لكل المشاكل البيئية بالبحيرة، بما يضمن استدامة توازنها والحفاظ عليها .

وأضاف المتحدث الرسميى للمحافظة إن اللجنة أعدت دراسة لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، والتي عانت من مشكلات عديدة كارتفاع نسبة الملوحة والصرف، ما أفقدها جزءًا من توازنها البيئي، والوقوف على وضع محطات الصرف الصحي والمشروع الأوروبي وتوقيت تفعيله، وتحديد الأدوار والمسئوليات بين كافة الجهات وتحديد الآليات التي تساعد على مواجهة تلك المشكلات في أسرع وقت.
بالإضافة الى قيام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، بمتابعة توصيات لجنة إعادة التوازن البيئى للبحيرة ، والعمل على التنفيذ طبقا للإمكانيات المتاحة للمحافظة .
"بحيرة قارون" في اهتمام الرئيس السيسي أثناء زيارته للفيوم
"بحيرة قارون" في اهتمام الرئيس السيسي أثناء زيارته للفيوم
"بحيرة قارون" في اهتمام الرئيس السيسي أثناء زيارته للفيوم
"بحيرة قارون" في اهتمام الرئيس السيسي أثناء زيارته للفيوم
"بحيرة قارون" في اهتمام الرئيس السيسي أثناء زيارته للفيوم
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