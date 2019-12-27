محافظ الغربية يشيد بدور جامعة طنطا في خدمة المجتمع بجميع المحافظات

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالدور الكبير الذى تقوم به جامعة طنطا في مجال خدمة المجتمع وعدم اقتصاره على المحافظة فقط بل يشمل جميع محافظات الجمهورية.



ونظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة بحلايب وشلاتين لمدة 4 أيام بمحافظة البحر الأحمر تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا تضمنت 35 عضوا من أعضاء هيئة التدريس والأطباء وطلاب كلية طب طنطا.



وتضمنت القافلة عدة تخصصات (الجراحة – جراحة العيون – الأنف والأذن والحنجرة – مسالك بولية – الباطنة – التخدير والعناية المركزة – جراحة الأوعية الدموية – أمراض النساء والتوليد – وجراحة العظام - الأمراض الجلدية والتناسلية – طب الأطفال – النفسية والعصبية).



وفي اليوم الأول؛ تم الكشف على أكثر من 500 حالة في جميع التخصصات وتم صرف الأدوية الطبية بالمجان بالإضافة إلى تحويل 14 حالة من تخصصات مختلفة لجامعة طنطا ، ومن المقرر أن تواصل القافلة عملها اليوم بحلايب وأبو رماد.



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية أهمية تحقيق التكامل بين جميع المؤسسات والعمل على إشراك مؤسسات المجتمع المدني لما يأتي في الصالح العام للمواطنين.