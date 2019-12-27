ذقن وطلعلها سانتا.. رامى رضوان يحتفل برأس السنة على طريقته

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كان، نشر من قبل صور لاحتفاله مع أصدقائه بالكريسماس وقد هاجمه بعض المتشددين ورد عليهم رد قاسى حيث كتب " اللى مش عاجبه يمشى من الصفحة سهلة وبسيطة أهلا بكل من يحترم غيره ولا يشرفنى متابعة من دون ذلك ".جدير بالذكر أن الإعلامىيقدم برنامج مساء dmc ،البرنامج يعرض يوميا في العاشرة مساء على قناة "dmc".