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أخبار البلد

ذقن وطلعلها سانتا.. رامى رضوان يحتفل برأس السنة على طريقته

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:28 م
امل مجدى
نشر الإعلامى رامى رضوان صورة عبر صفحته الشخصية على انستجرام بصحبة بابا نويل .

كتب رامى رضوان معلقًاعلى الصورة قائلًا :" ذقن وطلعلها سانتا ، كل سنة وانتم جميعًا بخير وحلوين ومبسوطين يارب وجمعة مباركة وجميلة عليكم يارب ". 

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كان رامى رضوان، نشر من قبل صور لاحتفاله مع أصدقائه بالكريسماس وقد هاجمه بعض المتشددين ورد عليهم رد قاسى حيث كتب " اللى مش عاجبه يمشى من الصفحة سهلة وبسيطة أهلا بكل من يحترم غيره ولا يشرفنى متابعة من دون ذلك ".

جدير بالذكر أن الإعلامى رامى رضوان يقدم برنامج مساء dmc ،البرنامج يعرض يوميا في العاشرة مساء على قناة "dmc".
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