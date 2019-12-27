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ديني

أستاذ بالأزهر: إذا اشترت البنت فستانا غاليا فعلى والدها التحقق "من أين لكِ هذا"

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:57 م
أستاذ بالأزهر: إذا
أستاذ بالأزهر: إذا اشترت البنت فستانا غاليا فعلى والدها
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محمد شحتة
قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أحد علماء الأزهر الشريف، إن إنجاب الإناث له مكانة كبيرة في الإسلام، فالنبي الكريم أكد في حديث أن من رزقه الله بنتا أو ابنتين أو ثلاثة وأحسن تربيتهم أدخله الله الجنة.

وأضاف فؤاد، في خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، أن الله يطلب من العباد أن يدعوه برزق الذرية الصالحة وهو الذي يتولى الإرزاق بحكمته سبحانه وتعالى، فمن اعترض على إنجاب مريم بنتا يتعجب الآن من كونها وابنها عيسى صارا آية لقوله تعالى "وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ".

وأكد أن أول كرامة جرت على يد السيدة مريم لقوله "كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا"، كما استشهد بقوله تعالى "لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ".

وأشار إلى أنه من هنا ومن هذه الآية أخذنا قانون "من أين لك هذا" فعلى الرجل إذا وجد ابنته فستانا لا تستطيع أن تشتريه الأسرة وكذلك الولد، فعليه أن يسألهم من أين لك هذا.

وأكد أنه ينبغي علينا محاربة الفساد بقانون "من أين لك هذا" وعلينا أن نستغل مواقف القصص القرآني ونترجمه إلى واقع في حياتنا، فكلما تضيق علينا الدنيا نتضرع إلى الله بالدعاء.
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