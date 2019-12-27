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عشان سمعك ما يتقلش.. 9 نصائح للحفاظ على صحة الأذنين والسمع

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:29 م
عشان سمعك ما يتقلش
عشان سمعك ما يتقلش .. 9 نصائح للحفاظ على صحة الأذنين والسمع
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اسماء محمد
حاسة السمع من أكثر الحواس التي لا تهتم بها ولا يقوم برعايتها رغم أنها ضرورية جدا فى حياتنا، ويحدث ضعف السمع نتيجة لتقدم العمر أو لاتباع بعض العادات الخاطئة. 

وفى هذا التقرير نعرض أهم 9 نصائح تساعد فى الحفاظ على صحة السمع والوقاية من فقدانه، وفقا لما ذكره موقع "EarQ".

كيف تحمي نفسك من الضوضاء

فى بعض الأحيان تضطر للتواجد فى مكان به مستوى عال من الضوضاء سواء لطبيعة العمل أو لأسباب اجتماعية كالاحتفالات والأفراح، وحينها يمكنك الحفاظ على حاسة السمع من خلال استخدام سدادات الأذن عند التواجد فى مكان به ضوضاء عالية وتوجد بعض الأنواع تسمح لك بسماع المحداثات دون الموسيقى الصاخبة.

سماعات الأذن 
إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالموسيقى من خلال سماعات الرأس أو سماعات الأذن ، يمكنك حماية أذنين باتباع قاعدة 60/60. الاقتراح هو الاستماع مع سماعات الرأس في حجم لا يزيد عن 60 ٪ لمدة لا تزيد عن 60 دقيقة في اليوم وينصح باستخدام الانواع التى توضع على الاذنين من الخارج "سماعات الرأس" .

إعطاء الأذنين راحة 
إعطاء أذنين الوقت للتعافي بالجلوس فى مكان هادئ خالي من أى ضوضاء، حيث وجد الباحثون أن أذنيك تحتاج إلى 16 ساعة من الهدوء في المتوسط ​​للتعافي من ليلة واحدة بصوت عال كالتواجد فى حفلة زفاف.

توقف عن استخدام مساحات القطن 
لانها تخلص الاذنين من كل الشمع وهو ضروري لصحة الاذن وإذا كان الشمع فى الأذن زائد عن النسب الطبيعية فمن الافضل التنظيف حول القناة بمنشفة رطبة أو استخدام محلول إزالة شمع الأذن على مدار عدة ليال. 

احترس من الأدوية 
بعض الأدوية يمكن أن تسهم في فقد السمع أحيانا ، مثل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDS) مثل الأسبرين والإيبوبروفين والنابروكسين .. فلابد من استشارة طبيب الأذن قبل تناولها.

حافظ على أذنين جافة
الرطوبة الزائدة يمكن أن تسمح للبكتيريا بالدخول ومهاجمة قناة الأذن مما يؤثر بالسلب عليها ويتسبب فى المعاناة من الالتهابات لذا يجب الحفاظ على جفافها خاصة عند النزول فى حمامات السباحة ويفضل استخدام سدادات الأذن عند النزول فى الماء وتجفيف الاذنين بمنشفة بلطف بعد ذلك.

الرياضة والحركة 
ممارسة تمرينات القلب مثل المشي أو الركض أو ركوب الدراجة تساعد على ضخ الدم لجميع أجزاء الجسم ، بما في ذلك الأذنين مما يساعد الأجزاء الداخلية للآذان على البقاء في صحة جيدة والعمل إلى أقصى حد ممكن، ولكن ينصح بارتداء الخوذة عند ركوب الدراجة لان السقوط يؤثر على الرأس والأذنين. 

إدارة مستويات التوتر
ربط الإجهاد والقلق بالطنين المؤقت والدائم في الأذنين حيث تتسبب مستويات الإجهاد العالية في دخول الجسم إلى وضع القتال أو الطيران ، وهو يملأ الجسم بالأدرينالين للمساعدة على القتال أو الهروب من الخطر مما يسبب ضغطًا كبيرًا على الأعصاب وتدفق الدم وحرارة الجسم، هذا الضغط والإجهاد يمكن أن ينتقل إلى الأذن الداخلية ويسهم في ظهور أعراض طنين.

إجراء الفحوصات بشكل منتظم
نظرًا لتطور فقدان السمع تدريجيًا ، يوصى الأطباء والعلماء بإجراء فحوصات سنوية للسمع مع أخصائي رعاية صحية للسمع لاكتشاف اى مشكلة فى الأذنين بشكل سريع والحصول على أفضل النتائج إذا تم بدء العلاج مبكرا.
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