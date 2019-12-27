أستاذ علوم سياسية: أردوغان يحاول ضرب الصف العربى .. فيديو

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة