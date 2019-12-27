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أستاذ علوم سياسية: أردوغان يحاول ضرب الصف العربى .. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:56 م
عمار قناة ، أستاذ
عمار قناة ، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية
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ريهام فيكتور
قال عمار قناة ، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، إن تصريحات الرئيس التونسي " قيس سعد " الذى قام بالتبرير فيها إلى أكاذيب أردوغان ، ويؤكد أن موقفهم من ليبيا محايد ، يدل على جزء من الخسارات السياسية التى يمارسها أردوغان الآن والسياسة الخارجية التركية بالكامل .

وأضاف عمار قناة ، خلال حواره المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن التصعيد التركي اليوم نراه فى جميع الاتجاهات والأطراف الدولية والإقليمية .

وأشار أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إلى أن هذه التصريحات إيحاء من أردوغان أن المنظمة التركية الداخلية توافق أن تحافظ على منظمة الأمن التركية، لافتا إلى أن لن تستمر فقط مع تونس وإنما مع أطراف أخرى لأهداف إعلامية والمحاولة على الضغط على الأطراف الأخرى، إلى جانب تأجيج الصراعات الجزئى العسكرى فى حوض البحر الأبيض المتوسط .

وتابع أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، أن مما لا شك فيه أن أردوغان يحاول ضرب الصف العربى من خلال هذه الممارسات ، إلى جانب لمؤتمر القمة الإسلامية ومحاولة جمع الدول غير العربية للوصول إلى مصالح سياسية بحتة.

وأكد : " أن أردوغان يمارس السياسة الدراجة الهوائية، مضيفا أنه لا يمكن التوقف عن هذه العمليات السياسية، لأنها تسبب أزمه كبيرة فى المحيط الإقليمى"، منوها أن الأهداف واضحة جدا مع الطرق الأمريكية وقبرص واليونان، مشيرا إلى أن حتى الآن يوجد بوادر نجاح لكل هذه العملات.
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