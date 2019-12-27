السن مجرد رقم..غادة عادل: أشعر أني صغيرة وأرفض الاحتفال بعيد ميلادي

قال الفنانة غادة عادل، إن العمر بالنسبة لها مجرد رقم، مؤكدة أنها لا تتأثر بعمرها.





وأضافت غادة عادل، خلال حوارها ببرنامج، أسرار النجوم، المذاع على نجوم إف إم، إن السنوات بالنسبة لها مجرد أيام تمر، ورفضت الإفصاح عن عمرها.





وأشارت غادة عادل، إلى أن "عمرها لا يقف عند لحظة معينة، وأنها تشعر دائمًا أنها صغيرة، وتتعامل بطبيعتها مع جميع البشر".





وأوضحت غادة عادل، أنها لا تحتفل بعيد ميلادها، ولا تتمنى شيئا جديدا فى عيد ميلادها، لآن كل يوم تتمنى أن تصل لمرحلة أفضل من اليوم السابق لها.



