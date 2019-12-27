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محافظات

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقري ملوى فى المنيا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:32 م
صدى البلد
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ايمن رياض
واصلت الوحدة المحلية لمدينة ملوى بالمنيا تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأرض أملاك الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة إزالة كافة أشكال التعديات على أرض أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

أوضح اللواء وجدي زقزوق رئيس المركز, إن الحملة شملت قرى نواى وجعوير بإبشادات، وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال حالات بناء على الأراضي الزراعية كما تم التحفظ على المعدات المستخدمة في البناء.

وأشار إلى أن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة يتم تنظيمها بصفة دورية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية التصدي للمخالفين .

ومن جهة أخرى نفذت الوحدة المحلية ، حملة نظافة مكبرة بمجلس قروى نواى، الروضة، وإبشادات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ، أسفرت عن رفع 260طن من القمامة والمخلفات الصلبة.
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