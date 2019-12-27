حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقري ملوى فى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمدينة ملوى بالمنيا تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأرض أملاك الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة إزالة كافة أشكال التعديات على أرض أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





أوضح اللواء وجدي زقزوق رئيس المركز, إن الحملة شملت قرى نواى وجعوير بإبشادات، وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال حالات بناء على الأراضي الزراعية كما تم التحفظ على المعدات المستخدمة في البناء.





وأشار إلى أن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة يتم تنظيمها بصفة دورية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية التصدي للمخالفين .



