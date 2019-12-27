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اقتصاد

كشف حساب البترول| تعيين نائب جديد للوزير.. توقيع 4 اتفاقيات بحث جديدة.. ودراسة إلزام التاكسي والميكروباص بالعمل بالغاز الطبيعي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:17 م
مايكل عياد
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، كشف حساب وزارة البترول والثروة المعدنية وجهاتها التابعة على مدار الأسبوع المنقضي، حيث شهد هذا الأسبوع العديد من الأمور الكبرى، أهمها تعيين المهندس علاء خشب نائبا لوزير البترول لشئون الثروة المعدنية، و توقيع 4 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 155 مليون دولار، وإليكم التفاصيل:

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ممثلا لمصر في الاجتماع الـ 103 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول " أوابك " الذى عقد أعماله في الكويت برئاسة الشيخ محمد بن خليفة وزير النفط البحريني وبمشاركة وزراء البترول والطاقة ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء بالمنظمة والأمين العام للمنظمة عباس على نقى.

أكد المهندس علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب، النائب الجديد لوزير البترول والثروة المعدنية، أن دوره في المنصب الجديد للعمل بملف الثروة المعدنية فقط، أن اختصاصاته في هذا الشأن فقط، وأضاف "خشب" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اختصاصه يأتي من أجل إهتمام الدولة بملف الثروة المعدنية، لما له من أهمية اقتصادية كبرى، تعول عليه الدولة الكثير والكثير مستقبلا من أجل دعم الاقتصاد المحلي.

شهد المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والسفير الصينى بالقاهرة، لياو لى تشانج توقيع عقد إنشاء مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك في هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة حوالى 842 مليون دولار ما بين شركة فوسفات مصر والتحالف الصينى (CSCEC/WENGFU) المكون من شركة هندسة البناء الصينية وشركة "ونجفو" المحدودة والذي يتمتع بخبرة عالمية في هذا المجال.

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية استدامة قطاع البترول فى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها الركيزة الأساسية وحجر الزاوية التى تقوم عليها الأنشطة البترولية المختلفة من أعمال بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج، مما يسهم فى تعزيز وتعظيم احتياطى وإنتاج مصر من البترول والغاز ليستمر قطاع البترول كأحد الروافد الهامة فى جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد القومى.

استطاعت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، من تنفيذ 93% من خطة الشركة لتوصيل الغاز بشتى أنواعه وبخمس محافظات خلال 2019 .

فى ظل توجه الدولة وبرنامج الحكومة للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتوفير كافة الإمكانيات في هذا الشأن من خلال شبكة المحطات المتميزة التابعة للشركة الوطنية والتي تتميز بالانتشار في مختلف المناطق والمحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية بما يسهم في تعزيز جهود الدولة في هذا المشروع الحيوي.

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