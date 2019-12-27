سقوط مقاول هارب من 12 حكم حبس بغرامات 14 مليون جنيه

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط مقاول والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 12 حكم حبس جزئي وغرامات " مباني " بإجمالي حبس سنة و 6 شهور وغرامات مالية مستحقة بلغت أربعة عشر مليون ومائة أربعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون جنيه ( 14.184.785 جنيه ) .



بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها ، جار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.



جاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام , استهداف المحكوم عليهم الهاربين وخاصة في الأحكام المجمعة ووشيكة السقوط .



