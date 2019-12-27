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أخبار العالم

ملابس الملكة إليزابيث تكشف موقفها من البريكست.. صور

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:58 م
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
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شيماء مصطفى
على الرغم من إعلان الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، خلال افتتاح أعمال البرلمان الجديد، أن تنفيذ بريكست في موعده نهاية يناير 2020 على رأس أولويات الحكومة الجديدة، إلا أنها كان لها رأي آخر وذلك خلال إلقائها خطاب عيد الميلاد للأمة، حسبما قال عدد من الأكاديميين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الدكتور جيمس أندرسون، الأكاديمي في جامعة ريدينج، إن الملكة إليزابيث وجهت رسالة خفية للمواطنين، بتأييدها للاتحاد الأوروبي وتكامله، وذلك من خلال ارتدائها ثوبًا ملكيًا لونه أزرق، ووضعت عليه بروش من الياقوت، والذي يشبه النجوم الـ 12 الموجودين بعلم الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من بقاء الملكة إليزابيث على الحياد خاصة في الشئون السياسية، لكن فسر الأكاديميون بأن الثوب الذي ارتدته يشبه إلى حد كبير علم الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي تنقل وجهة نظرها الشخصية بشأن الانسحاب من الكتلة.

وقال مهندس الطيران الدكتور جيف جونز على حسابه بموقع "تويتر" "مرة أخرى تفعل الملكة ما في وسعها لإظهار دعمها للاتحاد الأوروبي".

ولم تعد هذه المرة الأولى التي يقال إن ملكة بريطانيا وجهت رسالة بدعم للاتحاد الأوروبي من خلال ملابسها، ففي عام 2017 عندما كانت تلقي إليزابيث خطابًا وتتحدث عن خطة البريكست، ارتدت سترة زرقاء، وقبعة عليها زهور صفراء، وهى الألوان المشكلة لعلم الاتحاد الأوروبى.

وكان مجلس العموم البريطاني، وافق الجمعة الماضي، على مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث صوت نواب البرلمان بأغلبية 358 صوتا لصالح مشروع القانون مقابل 234 صوتا ضده، وعليه يتم تنفيذ البريكست في 31 يناير المقبل.
ملابس الملكة إليزابيث تكشف موقفها من البريكست.. صور
ملابس الملكة إليزابيث تكشف موقفها من البريكست.. صور
ملابس الملكة إليزابيث تكشف موقفها من البريكست.. صور
ملابس الملكة إليزابيث تكشف موقفها من البريكست.. صور
ملابس الملكة إليزابيث تكشف موقفها من البريكست.. صور
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