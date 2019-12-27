مكتبة مصر العامة بالمنيا تنٌظم احتفالية بمناسبة رأس السنة الميلادية 2020

نظمت مكتبة مصر العامة بالمنيا، احتفالية بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، وذلك بهدف إدخال الفرحة والسعادة على قلوب الأطفال من رواد المكتبة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي ، العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، الدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة.



ناقش نائب المحافظ مع فريق عمل المكتبة، مقترحا حول تنفيذ المكتبة الإلكترونية الرقمية ، والتي تتضمن كل أشكال المواد الإلكترونية في شكل صور، فيديو، تسجيلات صوتيه، روابط إلكترونية فعالة لمصادر معلوماتية إلكترونية، والتي تحتوي على مصادر معلومات بأشكال متنوعة ونشرها بالمواقع الإلكترونية للقراءة والاطلاع.



كما تابع نائب المحافظ الخدمات العامة والأنشطة التي تقدمها المكتبة لزائريها وتفقد عدد من أقسام المكتبة منها قاعات الهوايات والاطلاع وتدريب الكمبيوتر واللغات والاجتماعات والدوريات وحديقة الأطفال والمسرح المكشوف.



وتضمن الحفل تسليم جوائز للأطفال من أسر شهداء الجيش والشرطة، وإقامة مسابقات أدبية وشعرية وبعض الفقرات الغنائية.



