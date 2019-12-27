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فن

نجوى كرم تواعد متابعيها اليوم السادسة مساء

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:57 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نشرت المطربة اللبنانية نجوى كرم صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نجوى في الصورة بإطلالة ناعمة معتمدة فيها على الأبيض والأسود؛ حيث ارتدت توب بكتف مكشوف وجيب طويل أسود وعلقت على الصورة قائلة" اليوم انتظروني الساعه 6 مساء سوف أكون معكم لايف على الإنستجرام".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالتالي:

"شمس الغنية بكل التفاصيل"_،"كلاس وأنيقة"،_"ناطرينك ست الكل"_،"عم نستناكي يقمرر"_،"تئبريني مااحلاكي"_،"ناطرينك يا كل الدنيا والله"_،"جمااااالك ست الكل"_،"يقلبي على حلا ناطرينك يروحيييي"

يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرا كليبا جديدا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، والتى حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة، الأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طونى سابا، ومن إخراج وليد ناصيف.

وتستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل غنائى ضخم ضمن حفلات رأس السنة 2020، بمشاركة المطرب وليد الشامي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر المقبل، فى دولة الإمارات، وبالتحديد فى رأس الخيمة.






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