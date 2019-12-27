طفرة غير مسبوقة تشهدها الحركة السياحية بأسوان ووصول المعدلات ما بين 70 إلى 100 %.. صور

طفرة غير مسبوقة يشهدها الموسم السياحى الحالى من زيادة فى الحركة السياحية الوافدة لمحافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء لتحقق معدلات وأرقام قياسية فى هذا القطاع الحيوى .





وتستعرض " صدى البلد " فى السطور التالية الأجواء العامة التى ساهمت فى تحقيق أسوان لمعدلات كبيرة فى الحركة السياحية والتى تصل لنحو 70 % وتصل لأقصى المعدلات بنسبة 100% مع احتفالات أعياد الكريسماس وأيضًا احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2020 للاستمتاع بالطقس الجاف والجو المعتدل والشمس المشرقة الدافئة والطبيعة الخلابة ، والتنوع الفريد للمنتج السياحى .





ويأتى أبرز ما ساهم فى الوصول لهذه المعدلات وإعطاء دفعة هائلة ليكون موسم سياحى قوى ومبشر هو إنعقاد منتدى السلام والتنمية المستدامة على أرض عاصمة الشباب الإفريقى والذى أقيم فى الفترة 11 و 12 ديسمبر الحالى وحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى وكوكبة من قادة وزعماء ورؤساء دول العالم .





ونجد أن مطار أسوان الدولى قد شهد وصول رحلة طيران شارتر سياحى قادمة من أسبانيا مباشرة إلى مطار أسوان ، وهذه الرحلة مستمرة بشكل أسبوعى مما يزيد من إنتعاشة سوق السياحة الإسبانية فى مدينة أسوان ، بالإضافة إلى الأفواج السياحية الأخرى القادمة عبر مطار أسوان الدولى إلى مدينة أسوان قادمين من مدن مصر المختلفة لقضاء رحلة سياحية مميزة بعاصمة الشباب الإفريقى .





ومن جانبه قال خير محمد رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان بأن هذه الرحلة تحمل سائحين أسبان والذين يحرصون على زيارة أسوان لقضاء رحلة سياحية بين أحضان الطبيعة الخلابة والمعالم السياحية والمناطق الأثرية التى تتمتع بها محافظة أسوان باعتبارها أهم المشاتى والمقاصد على مستوى العالم .





وقال بإن رحلة السائحين الأسبان تأتى ضمن فوج رحلات أسبوعية تصل لمطار أسوان كل يوم جمعة ، ويشمل برنامج الرحلة لهذا الفوج زيارة مواقع سياحية وأثرية بعدد من مدن مصر وخاصة الصعيد ، وفى أسوان تشمل المعالم السياحية والأثرية زيارة معابد فيلة وأبو سمبل وكوم أمبو وإدفو وكلابشة والمسلة الناقصة ، علاوة على السد العالى والرحلات النيلية وقرية غرب سهيل والحديقة النباتية ومتحفى النوبة والنيل ومقابر النبلاء والسوق السياحى، وغيرهم من المواقع السياحية والأثرية داخل المشتى العالمى .





وقال خير محمد أن نسب الإشغال السياحى بالمحافظة تخطت ال 70 % وتصل لذروتها خلال احتفالات رأس السنة والذى يحضره عدد كبير من السائحين على الاحتفال به بمدينة أسوان ومدن الصعيد المميزة .





وأشار رئيس غرفة شركات السياحة أن الأفواج السياحية التى تزور أسوان حاليًا من مختلف جنسيات العالم معظمهم من جنسيات ألمان وفرنسيين وأسبان ، وأيضًا من الصين وأمريكا وإنجلترا .





وأكمل بأن الموسم السياحى الحالى مبشر ويعد من أفضل المواسم السياحية خلال الآونة الأخيرة فى ظل ما تتمتع به أسوان من مشتى عالمى ومقومات سياحية وأثرية تجذب أنظار العالم من مختلف الجنسيات ، ويعتبر جمال الطبيعة والبيئة الساحرة لأسوان هو الذى يعكس منظر رائع للزائر الأجنبى ، والذى يتمتع بهذه المناظر الخلابة التى يشاهدها خلال زيارته لأسوان .





وفى نفس السياق فقد شهد معبد كوم أمبو الأثرى شمال أسوان استقبال نحو 3 آلاف سائح أجنبى من مختلف الجنسيات .





وقد أوضح الأثرى أحمد سيد مدير آثار كوم أمبو إلى أن الفترة الحالية تشهد إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب بالتزامن مع الموسم السياحى الحالى بالمحافظة وفترة احتفالات رأس السنة حيث أن هؤلاء السائحين قدموا إلى المعبد على متن نحو 62 باخرة سياحية قادمة من مدينتى أسوان والأقصر.





وأضاف أحمد سيد بأن السائحين قاموا بزيارة معبد كوم أمبو وتعرفوا على مكونات المعبد الأثرية وما يحتويه من آثار تاريخية حيث ساهمت جهود العاملين بالمعبد فى تسهيل زيارة الوفود الأجنبية وتقديم شرح كامل لهم عن تاريخ المعبد وأهم الاكتشافات الأثرية المكتشفة حديثًا ضمن مشروع خفض المياه الجوفية أسفل معبد كوم أمبو .





ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن الفترة القادمة ستشهد خطوات عاجلة وأخرى آجلة لإضفاء الشكل الجمالى داخل المدن الرئيسية والمعالم السياحية ، علاوة على تشجيع ودعم الاستثمار وخاصة السياحى .



