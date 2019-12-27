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أخبار العالم

شاهد.. صورة لـ شباب سعوديين يجلسون فوق السحاب تحصد ملايين المشاهدات

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:56 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
نشر المصور السعودي، محمد الهذلي صورة لمجموعة من الشباب يجلسون على قمة أحد جبال السعودية، وبالتحديد مرتفعات الهدا غرب البلاد، يظهرون فيها وكأنهم يجلسون فوق السحاب.

وقال المصور السعودي: "طلبت من الشباب عدم التحرك لمدة 15 ثانية، وهي مدة سرعة الغالق بالكاميرا، لأن الحركة يمكن تؤثر على التصوير الليلي".

ورغم أنها صورة واحدة التقطت خلال 15 ثانية فقط، ولكن هذا لا يعني أن محمد الهذلي لم يمر بأي تحديات، فكانت أبرزها برودة الطقس.

ونالت الصورة أكثر من 3 ملايين و600 ألف مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
شاهد.. صورة لـ شباب سعوديين يجلسون فوق السحاب تحصد ملايين المشاهدات
شاهد.. صورة لـ شباب سعوديين يجلسون فوق السحاب تحصد ملايين المشاهدات
شاهد.. صورة لـ شباب سعوديين يجلسون فوق السحاب تحصد ملايين المشاهدات
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