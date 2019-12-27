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حوادث

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بإحدى قرى ملوي جنوب المنيا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:35 م
صدى البلد
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ايمن رياض
شهدت قرية البراجيل بمركز ملوي جنوب المنيا،نشوب مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية لخلافات الجيرة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من الجانبين تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود إشارة من مستشفى ملوي العام بوصول 4 مصابين إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقرية البراجيل التابعة إداريا لمركز ملوي.

وبإنتقال قوات الأمن تبين أن المصابين هم وليد - م- ع"، 38 سنة مصاب بطلق خرطوش بالصدر والبطن، و خالد - ج _ك- ع"، 29 سنة مصاب بجرح قطعي بالصدر واشتباه كسر بالساعد الأيمن، وتم تحويلة لمستشفى المنيا العام، ووالده "جلال _ ك"، 59 سنة مصاب بجرح قطعي بالرأس، و "خالد _ م_م"، مصاب بطلق خرطوش باليد اليسري.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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