لن يخلو من الإفيهات.. هشام إسماعيل: الوزير جعفر سهل ممتنع

أكد هشام إسماعيل أن تقديم شخصية الوزير جعفر الشريرة في عمل كوميدي ، بمثابة السهل الممتنع لأنه من الطبيعي أن تكون هذه الشخصية مكروهة ومضحكة في نفس الوقت و الأمر لن يخلو من الإفيهات .



وأبدى هشام إسماعيل فخره بوجوده ضمن فريق هذه المسرحية بمدينة الرياض التي تستضيف فعاليات متنوعة بهذا الحجم العظيم.



وأضاف هشام إسماعيل: وإن شاء الله العمل يكون بالمستوى الذي ينتظره الجمهور ويليق باسم النجم احمد عز والمخرج والمنتج مجدي الهواري.



مسرحية علاء الدين إنتاج مسرح كايرو شو وإخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة ، تارا عماد (ياسمين) و محمد ثروت(الجني)، و هشام اسماعيل(الوزير جعفر) و سامي مغاوري (السلطان) ، اسلام ابراهيم (قفة)، محمد جمعة(فرعون).

