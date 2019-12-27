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اقتصاد

البورصة الأردنية ترتفع 0.12 % في أسبوع

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:31 م
البورصة الأردنية
البورصة الأردنية
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وكالات
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.12 % لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1812.4 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.2 ملايين دينار أردني مقارنة بـ 13.4 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 61.1 % ، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 20.8 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 67.0 مليون دينار للأسبوع السابق.
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أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 16.8 مليون سهم، نفذت من خلال 5332 صفقة.

فيما بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 3ر1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 5ر700 مليار جنيه.

وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، فارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي اكس 30" بنسبة 35ر0 في المئة ليسجل مستوى 95ر13884 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 02ر0 في المئة ليبلغ مستوى 65ر529 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 08ر0 في المئة ليبلغ مستوى 88ر1391 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 6 مليارات جنيه من خلال تداول 948 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 6ر70 في المئة من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 4ر20 في المئة والعرب على 1ر9 في المئة بعد استبعاد الصفقات.
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