انهيار جزئي بمنزل في طوخ دون خسائر في الأرواح

شهدت قرية ميت كنانة التابعة لمركز ومدينة طوخ اليوم انهيار جزئي لأحد المنازل بالطوب اللبن مكون من طابقين دون اى خسائر فى الأرواح.



من جانبه انتقل المهندس محمد خيري رئيس مدينة طوخ إلى موقع الحادث لمعاينة المنزل وتشكيل لجنة لتقدير الخسائر الناتجة عن الانهيار بالمنزل، كما جرى إبلاغ لجنة المنشأت الآيلة للسقوط لإصدار قرار هدم المنزل من عدمه، كما جرى إخطار مسئولي شركة المياه والكهرباء بطوخ لاتخاذ اللازم.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بحدوث انهيار جزئي لمنزل باسم السيد حسن يوسف الكائن بعزبة جبران الشرقية التابعة للوحدة المحلية بميت كنانة مركز طوخ.



وتبين أن المنزل بالطوب اللبن مكون من طابقين وأن الانهيار حدث بغرفة بالدور الثانى وبعض الشروخ دون خسائر في الأرواح وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

