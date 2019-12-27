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فن

بدون ماكياج.. لقاء الخميسي تشعل انستجرام

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:26 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة جريئة دون ماكياج مرتدية نظارة شمسية وتركت شعرها القصير منسدلا على كتفيها.

وعلقت لقاء الخميسي على الصورة قائلة: "الثقافة هي صرخة البشر تجاه مصيرهم، اقرأ معي".

يذكر أن مبادرة "اقرأ معي" هي مبادرة أطلقها شباب موريتانيون وهي مكتبة يقيمها متطوعون لتشجيع تبادل الكتب ومطالعتها. 

من ناحية أخرى تحضر لقاء الخميسي لفيلم جديد ولكنها ترفض الكشف عن أى تفاصيل، خاصة أنه مازال فى مرحلة الكتابة.
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