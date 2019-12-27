استغنى عن الشبشب.. نصائح لـ الأمهات عند المذاكرة للأبناء

المذاكرة هي الشبح الذي يطارد الأمهات يوميًا، ومع اقتراب الامتحانات تتحول إلى وحش كاسر، فتجلس الأم والكتاب وطفلها ورابعهم "الشبشب" كوسيلة لإدخال المعلومات إلى عقل وذهن الطفل.



تلك المعركة التي تستمر على مدار 9 أشهر، وترفع حالة الطوارئ قبل امتحانات نصف العام ونهاية العام، ولكن بالرغم من الحزم والشدة حتى يفلح أطفالك في دراستهم، إلا أن هناك أفعال تقومين بها كـ أم تجعل محصلة ما تقومين به ضعيفة.



في هذا السياق تشير دكتور "نرمين حمدي" إحدى المشاركات بمؤسسة "Edupedia" المهتمة بشؤون التعليم، إلى أن هناك بعض التصرفات التي تقوم بها الأم أثناء قيامها بالمذاكرة لأطفالها تضعف من كفاءتهم الدراسية، لذلك هناك بعض القواعد التي يجب على الأمهات وضعها في الاعتبار.



توضح "نرمين" لـ "صدى البلد" قائلة:" التعامل مع الطفل على إن المذاكرة أو عمل الواجب مهمة صعبة، وتبدأ الأم أو الأب بالصراخ وغيره، تكون استجابة الطفل إما الشعور بالكسل أو النوم أو رغبته في اللعب، أو تحصيل دراسي ضعيف، أو عدم الاستيعاب للمعلومة، وبالتالي علينا تبيسط المعلومة ونخلي جو المذاكرة أكثر حيوية، ويكون بالهم طويل في توصيل المعلومة".



وأشارت إلى أنه يجب على الأم أو الأب تطبيق هذه القاعدة:" لازم دايما تحسسي أطفالك إنهم ناجحين مش فاشلين وان حبك ليهم مش مشروط بنجاحهم بيبقوا شايفين الواجب ده شئ فوق طاقتهم، لأن الأمهات بتطالب أطفالهم أنهم يعملوا حاجات كتير زي إنهم يروحوا التمرين ويذاكروا ويجيبوا درجات عالية، وغيرها من الطلبات".



وأضافت:" لازم يبقى ليه وقت خاص بيه يلعب وقت للترفيه إن الطفل يبقى طول الوقت مطالب يكتب مثلا درس 7 مرات، وعنده امتحانين وتلاتة غير الدروس الخاصة، فالطفل دماغه بتقف ودايمًا بيبقى حاسس بالذنب إنه مش قادر يعمل المطلوب منه وانك مضايقة منه وحبك ليه مشروط بحاجة".



وتقدم "نرمين" نصيحة للأمهات :"من المفروض إن الأمهات والآباء بشكل عام يخففوا عن اطفالهم ونخصص لهم وقت للعب والجري ويكون الأتنين أصحاب مش ام وأبنها ويلعبوا معاهم"، مؤكدة ان كل هذه العوامل تشكل فرق كبير في وقت المذاكرة والتحصيل الدراسي والنفسي للأطفال في نفس الوقت.