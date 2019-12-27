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محافظات

ماذا حدث فى المنوفية .. حكاية الهزة الأرضية التى ضربت بركة السبع

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:23 م
صدى البلد
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مروة فاضل
شهدت مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، اهتزاز كوبري بركة السبع الذي يربط بين شرق المدينة وغربها ويقع أعلى بحر شبين الكوم منا اثار الخوف بين المواطنين وخاصة ان المدينة اليوم تشهد زحاما كبيرا لوجود اكبر أسواقها اليوم.

حيث تم إخطار هندسة الري ومجلس المدينة والقوات الأمنية وانتقلت لجنة للمعاينة.

وقال محمد حسن خليفة مدير هندسة الري، انه تمت معاينة الكوبري علي الطبيعة وتبين عدم وجود كراسي حديد في القواعد المتحركة للكوبري في البر الأيسر وكذلك المسامير والصواميل الخاصة بهم مما أدى إلى حدوث هذه الاهتزازات الراسية والتي تظهر أعلى الكوبري.

وأضاف أن جسم الكوبري بالكامل في حالة جيدة ولا بوجد شروخ أو انهيارات بها وهذا لا يوثر على حركة المرور لوجود بوابات حديدية لمنع النقل الثقيل ومرور السيارات الخفيفة فقط، موضحا أنه لن يتم إغلاق الكوبري.

وتابع، أن الإصلاحات ستبدأ صباح السبت حيث تم إخطار الإدارة العامة لري المنوفية لتوفير الحديد والصواميل وذلك تحت إشراف مهندسي الري حيث سيتم إغلاق الكوبري وقت الصيانة.
ماذا حدث فى المنوفية .. حكاية الهزة الأرضية التى ضربت بركة السبع
ماذا حدث فى المنوفية .. حكاية الهزة الأرضية التى ضربت بركة السبع
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