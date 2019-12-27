فوضى التكاتك تثير غضب أهالي فيصل بالجيزة

أرسل أحمد شرف شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يتضرر فيها من الفوضى المرورية داخل موقف سيارات السرفيس والتكاتك الكائن بجوار محطة مترو فيصل بمحافظة الجيزة.





وقال القارئ في شكواه: "نحن سكان فيصل نعاني من الفوضى المرورية داخل موقف سيارات السرفيس أمام محطة مترو فيصل".





واضاف: توجد سيارات متهالكة وأخرى تسير وتعمل بدون لوحات معدنية بما يعنى إنها غير مرخصة ولا تخضع لرقابة الدولة مما يشكل تهديدا حقيقيا لحياة المواطنين فضلا عن وجود التكاتك التى يقودها صبية.





وطالب أحمد شرف المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.



