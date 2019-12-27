AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

فوضى التكاتك تثير غضب أهالي فيصل بالجيزة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
أرسل أحمد شرف شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يتضرر فيها من الفوضى المرورية داخل موقف سيارات السرفيس والتكاتك الكائن بجوار محطة مترو فيصل بمحافظة الجيزة.

وقال القارئ في شكواه: "نحن سكان فيصل نعاني من الفوضى المرورية داخل موقف سيارات السرفيس أمام محطة مترو فيصل".

واضاف: توجد سيارات متهالكة وأخرى تسير وتعمل بدون لوحات معدنية بما يعنى إنها غير مرخصة ولا تخضع لرقابة الدولة مما يشكل تهديدا حقيقيا لحياة المواطنين فضلا عن وجود التكاتك التى يقودها صبية. 

وطالب أحمد شرف المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشتيل تغرق في مياه الصرف الصحي

أهالي شارع العشرين بفيصل يشكون من بلطجة سائقي التوكتوك

أهالي دار السلام يصرخون من انتشار القمامة

أهالي شبرا الخيمة يستغيثون من انتشار الباعة الجائلين

محافظ الجيزة يحظر وضع صناديق القمامة بجوار أكشاك الكهرباء

ناهيا وموقف النقل العام بصفط.. محافظ الجيزة يوجه بنقل موقفين استجابة لشكاوي المواطنين

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة| مفاجأة مرتضى منصور.. رسالة كارتيرون.. كواليس حديث الحكم القطري ومحمد صلاح

سعودي يعذب زوجته حتى الموت.. تفاصيل

مدرب بلاتينيوم لصدى البلد: هذان اللاعبان هما الأفضل في الأهلي

فوائد الجمبري للجسم .. يقي من 8 أمراض أبرزها السرطان

يقتل الموهبة.. قصة مقال نادر لـ عبد الوهاب يرفض فيه الزواج

غابة السلاح والتطرف..بالأسماء 12 ميليشيا تحمي حكومة السراج وتمزق وحدة ليبيا

AdvertisementS

بعد تنمر الجمهور على شكل أولادها..دعاء فاروق تقصف جبهة متابعيها برد صادم

الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

السيسي وبوتين يتفقان على وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا

ماذا حدث فى المنوفية .. حكاية الهزة الأرضية التى ضربت بركة السبع

هانى زادة يكشف عن مفاجأة مرتضى منصور للاعبى الزمالك حال الفوز على زيسكو

الداخلية: إغلاق جزئي لـ شارع الهرم لمدة 72 ساعة

الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا

لأول مرة.. نقل 4 كباش من الأقصر إلي ميدان التحرير بالقاهرة.. صور

الأرصاد تحذر: استمرار حالة عدم استقرار الطقس بالبلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالفريك ولازانيا بالخضار وملوخية.. وكيكة بكريمة جوز الهند

بالطو أحمر.. مى نور الشريف تتألق برفقة والدتها للاحتفال بالكريسماس