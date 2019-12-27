رفع كفاءة الطرق.. محافظ أسيوط يناقش خطة استكمال تطوير مسار العائلة المقدسة

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندس نصر محمد طبيخ مدير فرع الهيئة العامة للطرق بأسيوط لبحث عددًا من الملفات الهامة ومشروعات الطرق التابعة للهيئة بنطاق المحافظة.





وبحث محافظ أسيوط – خلال اللقاء- أفضل السبل للارتقاء بقطاع الطرق بمختلف أنحاء المحافظة وتحسين حالة الطرق العامة ورفع كفائتها وإجراء صيانة دورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات ورفع مستويات الأمان والسلامة للمواطنين.





كما استعراض اللقاء الجهود المبذولة لتطوير طرق ومسارات رحلة العائلة المقدسة واستكمال الأعمال والإسراع في عمليات التطوير لتكون على أفضل حال وأعلى كفاءة لاستقبال الوفود السياحية التي تزور هذه الأماكن الدينية الهامة كما ناقش أعمال الصيانة والترميم لعدد من الطرق المتهالكة والتنسيق مع رؤساء المراكز لتحديد الطرق المراد ترميمها ورفع كفائتها مع وضع العلامات المرورية والإشارات التحذيرية بالإضافة إلى الإنارة والتطوير.



