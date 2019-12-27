سكان بولاق أبو العلا يشكون من انتشار الكلاب الضالة

أرسل القارئ أحمد عبد الله شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد عن انتشار الكلاب الضالة بمنطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.



وقال عبد الله في شكواه: "نحن أهالي منطقة بولاق أبو العلا نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة، موضحا أنهم قاموا بتقديم العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى".



وطالب أحمد عبد الله المسئولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.