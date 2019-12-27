AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان بولاق أبو العلا يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
أرسل القارئ أحمد عبد الله شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد عن انتشار الكلاب الضالة بمنطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

وقال عبد الله في شكواه: "نحن أهالي منطقة بولاق أبو العلا نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة، موضحا أنهم قاموا بتقديم العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى".

وطالب أحمد عبد الله المسئولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى بولاق يشتكون من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع

زهراء المعادي تعاني من الكلاب الضالة

خايفين على عيالنا .. أهالي صفط اللبن يشكون من الكلاب الضالة

رعب فى شارع سليمان جوهر بالدقي بسبب الكلاب الضالة

اشتكينا ومحدش رد علينا.. الكلاب الضالة فى شوارع ميت عقبة

أهالي صفط اللبن يشكون من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة

ترشيحاتنا

فايلر يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بلاتنيوم بدوري أبطال أفريقيا

لن يتنحى | 10 شواهد تؤكد تمسك مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك

مدرب بلاتينيوم لصدى البلد: هذان اللاعبان هما الأفضل في الأهلي

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالفريك ولازانيا بالخضار وملوخية.. وكيكة بكريمة جوز الهند

3 ملفات مهمة | الخطيب يمنح سيد عبد الحفيظ الضوء الأخضر لتنفيذها

مشهد رهيب | تشييع جثمان طالب الهندسة ضحية الأمطار بالدقهلية | صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيوريه البنجر بالزبادي والزعتر وجلاش بالمكسرات

مواجهة بين مالك محل مجوهرات ولص مسلح تنتهي بمفاجأة | شاهد

مش مجرد كافيين .. 5 حيل تجعل قهوتك صحية بامتياز