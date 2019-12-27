AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انتهاء رصف طريق قرية الدوير بصدفا في أسيوط

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:30 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة الانتهاء من الخطة الاستثمارية بكافة القطاعات وبمراكز وقرى المحافظة في المواعيد المحددة لها، موضحًا إنه جار استكمال خطة رصف الطرق والشوارع المدرجة في الخطة الاستثمارية الحالية 2019/2020 لرفع كفاءة الطرق وتحقيق التنمية المستدامة والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات.

ولفت "سعد"، إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ طلبات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المختلفة بها ضمن رؤية مصر 2030.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة متابعة سير العمل بمشروعات رصف الطرق بنطاق المحافظة مع قيام رؤساء المراكز والأحياء بالمرور الميداني عليها بشكل دوري ومستمر للتأكد من الالتزام ببرنامجها الزمني المحدد للانتهاء منها وتذليل ما يعترضها من معوقات ومراعاة المواصفات القياسية في أعمال الرصف لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة.

وأوضح حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا أن في إطار توجيهات محافظ أسيوط بالعمل على استكمال أعمال رصف وتأهيل الطرق بشتى أنحاء المحافظة تقوم رئاسة المركز بالتنسيق مع الوحدات القروية لرصف الطرق الداخلية حيث تم الانتهاء من رصف طريق السلوات بقرية الدوير ضمن الخطة المدرجة للرصف للعام المالي الحالي لافتًا إلى متابعة الأعمال أولًا بأول وتكثيف الجهود للانتهاء من رصف الطرق المعتمدة بالخطة للتيسير على المارة وخلق سيولة مرورية وتحسين الطرق الفرعية بين القرى وبعضها وبين القرى والمركز .
Advertisements

ترشيحاتنا

تريند الفن في 2019| وفاة كاظم الساهر مسموما.. وابن وفاء عامر عاريا

قائمة أسعار شيري chery من الوكيل بعد التخفيضات الأخيرة

بطريقة ساخرة.. هنيدي يهنئ جمهوره بالعام الجديد

بعد تنمر الجمهور على شكل أولادها..دعاء فاروق تقصف جبهة متابعيها برد صادم

قبل مباراة الأهلي.. مدرب بلاتينيوم لـ صدى البلد: أشجع الزمالك منذ الصغر

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. فيديو

AdvertisementS

بعد تنمر الجمهور على شكل أولادها..دعاء فاروق تقصف جبهة متابعيها برد صادم

الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

السيسي وبوتين يتفقان على وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا

الداخلية: إغلاق جزئي لـ شارع الهرم لمدة 72 ساعة

ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

هانى زادة يكشف عن مفاجأة مرتضى منصور للاعبى الزمالك حال الفوز على زيسكو

الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

ماذا حدث فى المنوفية .. حكاية الهزة الأرضية التى ضربت بركة السبع

أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا

لأول مرة.. نقل 4 كباش من الأقصر إلي ميدان التحرير بالقاهرة.. صور

الأرصاد تحذر: استمرار حالة عدم استقرار الطقس بالبلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالفريك ولازانيا بالخضار وملوخية.. وكيكة بكريمة جوز الهند

بالطو أحمر.. مى نور الشريف تتألق برفقة والدتها للاحتفال بالكريسماس