انتهاء رصف طريق قرية الدوير بصدفا في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة الانتهاء من الخطة الاستثمارية بكافة القطاعات وبمراكز وقرى المحافظة في المواعيد المحددة لها، موضحًا إنه جار استكمال خطة رصف الطرق والشوارع المدرجة في الخطة الاستثمارية الحالية 2019/2020 لرفع كفاءة الطرق وتحقيق التنمية المستدامة والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات.





ولفت "سعد"، إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ طلبات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المختلفة بها ضمن رؤية مصر 2030.





ووجه محافظ أسيوط بضرورة متابعة سير العمل بمشروعات رصف الطرق بنطاق المحافظة مع قيام رؤساء المراكز والأحياء بالمرور الميداني عليها بشكل دوري ومستمر للتأكد من الالتزام ببرنامجها الزمني المحدد للانتهاء منها وتذليل ما يعترضها من معوقات ومراعاة المواصفات القياسية في أعمال الرصف لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة.



