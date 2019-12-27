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محافظات

محافظ أسيوط: جهود مكثفة لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:31 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية التعامل مع المخلفات الصلبة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة وإعادة تأهيل البنية التحتية ومصانع التدوير وتنفيذ المحطات الوسيطة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لافتا أن تطبيق المنظومة الجديدة يعتمد على تضافر كافة الجهود بين الدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني.

ووجه محافظ أسيوط إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن للانتهاء من مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمنظومة ومتابعة عمليات الإسناد للجهات المعنية وتسليمها حسب الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لافتا إلى ضرورة نشر الوعي البيئي لدى المواطنين وعقد الندوات التثقيفية الدورية وتدشين المبادرات وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية الفعالة للارتقاء بمنظومة النظافة باعتبارها من أهم أولويات المواطن وحق من حقوقه الأساسية.

وأشار رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة إلى أن في إطار توجيهات محافظ أسيوط بالانتهاء من مشروعات البنية الأساسية الخاصة بالمنظومة تم عمل معاينة لموقعي المحطات الوسيطة بمركزي ديروط وأبوتيج للتأكد من مدى جاهزيتها للتنفيذ وذلك بوجود رؤساء المراكز ومهندسي الهيئة العربية للتصنيع ومديري المكتب الإستشاري منوها بأن جاري إجراءات تخصيص تلك المواقع وسيتم بدء الأعمال فور صدور قرارات التخصيص لتلك المواقع موضحا أن يتم إنشاء تلك المحطات لاستقبال المخلفات الصلبة الواردة من المدينة والقرى ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها.
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